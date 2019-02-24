（中央社記者汪宜儒台北24日電）國光劇團與新加坡湘靈音樂社首度合作，取材希臘神話與17世紀法國劇作家拉辛的Phaedra，以京劇、南管與現代舞的交會打造「費特兒Phaedra」，演繹主角徘徊在理性與狂亂間的禁忌情慾糾結。

經過改編後的「費特兒Phaedra」，時代背景挪移至東方上古時代，故事從王后愛上國王庶出的王子開始。導演戴君芳說，在王后的個人情慾之外，背後背負著千絲萬縷的、關於母族的牽絆，更是王后求取生存得做的通盤考量，因此有著複雜而多層次的內心糾結。

戴君芳指出，「費特兒Phaedra」全劇將仰賴音樂的表現力製造形式間的對話，透過京腔與南管的混用，京劇身段與現代舞肢體的張力對峙，將與故事的推展建構對應關係，也開放新的解讀空間。

劇中挑戰一人分飾王后與侍女兩角的朱勝麗，是國光劇團當家花旦，這次除了得表現王后角色的內心複雜層次，還要以相對理性的侍女角色旁觀這段糾結的情感。野草舞蹈聚落創辦人兼藝術總監吳建緯則飾演劇中讓王后瘋狂愛戀的王子一角，雙方雖毫無對白橋段，卻將以各自的肢體語言表現交會與情緒。

「費特兒Phaedra」由曾與國光劇團合作「三個人兒兩盞燈」及「水袖與胭脂」等經典作品的趙雪君編劇，並加入南管主唱林明依的幽聲吟吭，演出將於3月29日至31日在台灣戲曲中心小表演廳，4月赴新加坡參與史丹佛藝術中心開幕演出。（編輯：管中維）1080224