（中央社記者楊啟芳新北24日電）頂新和德文教基金會與「台日野球留學支援」推出「追夢工程計畫」，今天舉辦第3階段測試會，第2階段脫穎而出的8名青少棒選手，角逐3個赴日留學名額，魏應充也到現場打氣。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充親自給予小球員勉勵，魏應充表示，除了提供更多有心旅日挑戰的小球員，有追逐夢想的管道與機會，也希望能培養更多棒球人才，一起為台灣棒球努力。

魏應充也提到，等這些選手學成歸國後，希望能夠將日本所學回饋給台灣棒球，更歡迎小球員加入味全龍，成為味全龍隊生力軍。

「追夢工程計畫」與金城學園遊學館高等學校合作，計畫選出3名選手，名單將於3月15日公布。選上後3名選手可進入這所學校就讀，並由頂新和德文教基金會提供全額獎助學金，幫助台灣年輕選手勇敢追夢。

遊學館高校為傳統棒球強權學校，至今已打入夏季甲子園7次，棒球隊以「理論棒球」訓練聞名全日本，注重科學化訓練，相對以往土法煉鋼的方式，針對每一位選手優缺點進行調整，能更有效率達到訓練目標。

遊學館高校棒球隊除了有資深教練團，還有體能訓練師及治療師，幫助球員讓身體維持更加穩定的狀態。設備方面，除了專屬棒球場，還有人工草皮的室內球場及重量室，讓球員在雨天也能正常訓練，在日本是少數擁有這種設備的球隊。

遊學館高校非常重視此次合作，特地來台觀看測試會狀況，校長竹田剛表示，很期待台灣選手加入，透過互相交流，將帶給球隊嶄新氣象。

負責此次測試會的「台日野球留學支援」創辦人暨執行長晁菘徽表示，去日本留學打球是非常辛苦的挑戰，因此除了場上球技，更重視球員表現出的積極與態度，進入最終測試的選手們都很優秀，期待他們可以表現出最好的一面。（編輯：唐聲揚）1080224