（中央社記者楊思瑞台南24日電）民進黨台南市立委補選參選人郭國文今天舉辦競選總部成立造勢大會，民進黨主席卓榮泰、行政院副院長陳其邁、台南市長黃偉哲、前行政院長賴清德等人同台輔選，湧入大批支持者。

郭國文表示，前有高雄市長韓國瑜幫國民黨參選人拉票，後有「偽綠」分票，腹背受敵。他唯有不斷接地氣累積人氣。這場立委補選是非常關鍵的一役，民進黨在台南一定要贏，這是台灣主體意識的選戰，也是守衛台灣民主與台南發展的一役。

卓榮泰表示，韓國瑜的「韓流」也曾漂到台北，但「子彈打到台北比較冷」。台南就在高雄隔壁，子彈威力比較猛；台北鄉親成功擋住韓流，台南鄉親也要擋下來。阻擋韓流的最前線落在台南這一席，民進黨一定要團結合作，把脫黨參選的票壓到最低。

陳其邁表示，郭國文靠雙手雙腳努力，而不是用嘴，不會每天上電視節目。雖然現在每天打開電視都是對手的畫面，但他相信「韓流會過去，溫暖會來到」。

他說，國會需要像郭國文這樣的中生代來支持台灣的民主與嚴苛挑戰，守衛台灣與台南。

賴清德說，這一場選舉面對很多困難，尤其有人脫黨參選造成分票危機。這場選舉不只是郭國文的選舉，也是民進黨能不能再被民眾信任的指標一戰。能不能獲得勝利，在於支持民主的大家能否再次團結。

黃偉哲表示，郭國文是市長選戰時和他並肩作戰的重要伙伴，不只一起解決市民的問題，也一起規劃台南的未來發展。在他當選台南市長，辭去第二選區立委職務後，只有郭國文才能真正無縫接軌。（編輯：陳俊碩）1080224