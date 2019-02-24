（中央社記者曾依璇巴黎24日專電）台灣作家吳明益受邀出席法國南特的亞特蘭提斯國際文學節，同時法國的出版社推出第一本研究吳明益作品的專書，是當代台灣文學研究中很罕見的法語著作之一。

在法國西部城市南特（Nantes）舉辦的亞特蘭提斯國際文學節（Festival Atlantide）將於2月28日到3月3日舉行，文學節總監、法籍剛果裔作家馬班庫（AlainMabanckou）邀請吳明益參加。

吳明益將出席3月2日的作家見面會，並與俄羅斯作家塔可夫斯基（Mikhail Tarkovski）及西班牙作家德帕洛爾（Miquel de Palol）共同參加3日的座談會。

亞特蘭提斯國際文學節創始於2013年，每年邀請數十位各國作家從文學出發，交流彼此對當代社會議題的觀點。

此外，法國亞洲書庫出版社（L'Asiatheque）近期推出研究吳明益作品的專書「人類世代的文學」（LaLitterature a l'ere de L'Anthropocene，暫譯），由漢學家關首奇（Gwennael Gaffric）著述。關首奇曾翻譯多本華語文學作品，包括吳明益的「天橋上的魔術師」、「複眼人」等。

駐法國台灣文化中心表示，「人類世代的文學」圍繞在吳明益的生態書寫，同時擷取其他當代台灣和他國作家的作品，交叉論證，從生態系統的觀察到對都市更新計畫的批評，從人類中心主義及物種歧視的意識形態到刻畫科幻小說場景般的生態浩劫，期望從台灣文學論述中探討人類與其他生物和平共存的可能性。

駐法國台灣文化中心表示，此書是當代台灣文學研究中極為罕見的法語著作之一，也是第一本研究吳明益作品的專書，獲得文化部贊助。（編輯：郭中翰）1080224