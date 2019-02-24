（中央社記者陳葦庭台北24日電）松山機場今天發生一起民眾於機坪行走事件，航警局今晚表示，今晨6時23分接獲台北國際航空站通報，有一名身分不明男子於松山機場機坪行走，經查該男是酒醉誤入管制區。

內政部警政署航空警察局指出，相關責任待調查釐清後，將依民用航空法規定予以究責。

航警局表示，今晨6時23分接獲台北國際航空站通報，有一名身分不明男子於松山機場機坪行走，經查該男子因酒醉返回住處時，沿民權東路行走，徒步誤轉入松山機場國際貨運站（該區為中科國際物流公司自主管理區），適逢現場執行裝卸貨物，且由於負責控管門禁人員未即時查覺，導致該男未遭攔阻而於6時16分誤入管制區。

航警局說，該男甫進入管制區即為機場地勤人員發現可疑通報航空站攔查，並非如外界所言在停機坪停留整夜睡覺。

航警局指出，該名男子被發現、攔查地點是位於松山機場緊鄰貨運站的機坪，與軍用機坪無關，也與空軍一號停機坪相隔甚遠。

航警局強調，已督促中科物流公司加強保安作為，確實管制自主管理區各出入口，強化門禁管制措施；自即日起將提升中科物流巡邏密度，並於巡邏點加強守望，另將會同台北國際航空站專案督導中科物流改善自主管理之航空保安工作，確保機場安全。（編輯：戴光育）1080224