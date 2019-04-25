（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）前美國副總統拜登今天正式宣布參加民主黨總統初選，這讓有意角逐大位的民主黨人士多達約20人，包括台裔楊安澤、男同志市長布塔朱吉等人，其中女性參選人數更多達6人。

拜登（Joe Biden）今天上午以附上3分半影片的推文表示，美國現任總統川普「根本性改變了這個國家的特質」，他無法袖手旁觀，正式宣布投入民主黨總統初選。

數個月來，華府政壇盛傳拜登有意角逐民主黨總統候選人提名，在各項民調上他也一直雄踞高位。

曾擔任前總統歐巴馬副手8年的拜登，親民、幽默的鄰家爺爺形象讓美國選民感到安心。真清晰政治網站（RealClearPolitics）民調顯示，拜登以29.3%支持率，高居所有民主黨參選人之首。

只是已經77歲高齡的拜登，日前傳出對女性過度碰觸引發爭議，又被新聞網站挖出他早年曾有反同志言論，都可能使他面臨新世代選民的質疑。

民主黨向來自詡是自由、開放政黨，深獲年輕選民支持，黨內也存在多元聲音。從宣布角逐民主黨總統候選人的名單中，也可以看到民主黨的自由、多元黨性。

近來聲勢看漲的印第安納州南本德市男同志市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），年僅27歲，還不到拜登的一半年紀。布塔朱吉是退伍軍人，會說7種外語。他若能出線，將是美國史上首位同志總統候選人。

今年也有許多不同族裔參選，父母來自台灣的楊安澤由商界跨足政壇，是民主黨首位爭取總統候選人提名的亞裔人士。44歲的楊安澤近來在網路知名度竄升，支持者更自稱「楊幫」（Yang Gang）。

女性參選爆炸也是今年一大特色。包括參議員賀錦麗（Kamala Harris）、華倫（Elizabeth Warren）與陸天娜（Kirsten Gillibrand）等人在內，已有6名女性宣布投入民主黨黨內總統初選。（編輯：周永捷）1080426