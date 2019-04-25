（中央社記者曾依璇巴黎25日專電）法國世界報一篇專欄文章評述兩岸關係時提到，台灣無論如何避不開中國，雙方對峙無可避免，台灣人不怯戰，但也會向媽祖祈禱，因為捍衛民主就像對抗颱風、地震，不能停歇。

世界報（Le Monde）專欄作者弗哈雄（AlainFrachon）撰文表示，台灣的民主人士很勇敢地對抗各種威脅，但近期面對中國國家主席習近平，台灣處境更為艱難。

弗哈雄表示，中國從未放棄以武力威脅台灣，習近平曾說兩岸政治分裂不能代代延續下去，必須統一，必要時不排除使用武力，顯出對現狀已感不耐；幸而美國國會於40年前通過台灣關係法，有利於確保台灣及西太平洋區域和平穩定。

他說，在美國保障下，台灣滿足於實質獨立，兩個主要政黨都明白台灣人民對民主的重視，多數人支持維持現狀，外交部長吳釗燮近期也對外媒記者說，台灣決心奮力捍衛自由。

弗哈雄認為，中國與台灣之間無可避免地會以某種方式對峙，一名駐台歐洲人士就表示，台灣的民主已發展到不可逆的階段，而北京又絕不放棄統一，習近平要在歷史留下印記，會很希望達成統一。

弗哈雄表示，美國總統川普（Donald Trump）行事一度讓人懷疑美國與亞太區域國家的正式或非正式關係是否穩固，但他有所改進，例如美方在美中貿易戰背景下，於4月中旬派遣高級國會代表團到台北慶祝台灣關係法40周年，順道慶祝美國在台協會新館落成。

他還提到，北京眼見國際社會承認「一個中國」原則，認為台灣議題屬於中國內政，習近平想透過「一國兩制」把主權擴張到台灣，但台灣的民主進步黨和中國國民黨都不能接受，他們觀察到，這套制度多年來在香港幾已不存，中國共產黨一點一滴削去香港最後的自由，這對台灣人來說是可怕的前車之鑑。

弗哈雄表示，兩岸在觀光、商業、人際往來上的交流確實頻繁，但近兩年，北京中斷與台灣的政治對話，吳釗燮就說，中國想在外交上讓台灣窒息，同時在軍事上嚇阻台灣。

文章引述中華民國大陸委員會副主任委員邱垂正的說法指出，更嚴重的是中國不斷試圖從內部破壞台灣社會穩定，台灣成了中國網軍「假新聞之戰」的第一線，他們透過社群網站散播謠言、假照片及不實消息，都是為了打垮台灣民主運作。

弗哈雄認為，這是一場兩種模式之間的戰爭，親中陣營吹捧專制政府的好處是經濟成就及政治穩定，而台灣捍衛一個混亂、多紛爭卻民主的政治環境，經濟和社會表現也未必較差。

他最後說，很多台灣人在中國投資，很多台灣年輕人赴中國覓職，中國又是台灣很大的外貿市場，經濟競爭激烈，台灣無論如何避不開中國，台灣人不怯戰，但也會向媽祖祈禱，因為捍衛民主就像對抗颱風、地震一樣，永不能停歇。（編輯：周永捷）1080426