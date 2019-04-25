原本就已陷於困境的土耳其里拉，週四 (25 日) 再跌至去年 10 月以來的低點，主因是央行雖然維持利率不變，卻放棄了進一步收緊貨幣政策的承諾。

土耳其央行總裁 Murat Cetinkaya 領導的貨幣政策委員會，在最新聲明中刪除「如有需要將增加貨幣緊縮」的用詞，改為「將堅定保持通膨與目標路徑一致」。

央行聲明被視為轉向鴿派

央行利率維持在 24%，符合預期，但措辭改變，被視為由鷹轉鴿。更由於此一決策毫無可令人信服的理由，外界認為主要受到政治干預，對央行的獨立性再度表達懷疑。

美元兌里拉匯率在倫敦時間下午 2:30，來到 5.9502，里拉貶值幅度超過 1.3%，今天最高時一度跌幅達 1.5%。

里拉在過去 1 個月內跌幅高達 7%，本月以來跌幅超過 6%，在全球主要貨幣表現最差。土耳其去年的貨幣崩潰，引發了全球新興市場的衝擊。

里拉本月表現為全球最差

分析師質疑政策毫無道理

Brown Brothers Harriman & Co. 全球貨幣策略主管 Win Thin 表示，這比預期的要糟糕得多，支持了政策已經脫軌的觀點。這意味著，央行的所有正統觀點都不再有效，因為沒有任何央行，會在這種時刻失去理智傾向鴿派。

土耳其央行總裁 Cetinkaya 表示，在看到「令人信服的」通膨放緩之後才會降息，但卻因為貨幣而受到阻礙。

Bluebay 資產管理公司資深新興市場策略師 Timothy Ash 認為，央行的決策相當荒謬，重犯過去幾年的錯誤。

政府轉向民粹

觀察人士認為，總統 Recep Erdogan 率領的執政黨，在先前的地方選舉中，損失了長期以來一直控制的重點城市，這使政府希望轉向壓低利率的民粹主義，儘管官方的通膨率仍高達 20%。

此外，由於政府對外匯準備迅速下降，以及中央銀行借款以加強外匯準備的報導缺乏解釋，投資人仍然感到困惑，也帶來里拉的進一步壓力。

評級機構穆迪預計，2019 年土耳其經濟將萎縮 2%。

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