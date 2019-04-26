（中央社記者黃旭昇新北26日電）「2019新北市紀錄片獎」 12部優選影片今天公布，每部可獲得拍片獎金1萬美元，在半年的拍攝及剪輯期間，由專業製片或導演指導，預計10月公布前3名，更有機會在國際影展曝光。

市長侯友宜、CNEX製作總監張釗維及導演李惠仁，今天下午共同揭曉新北市紀錄片獎獲得優選的12部影片。侯友宜說，如果讓他拍紀錄片，他最想拍的是「被子彈打到的感覺」。

侯友宜也公布新北市紀錄片今年在公視OTT影音平台，以及LINE TV等行動影音串流平台上架，用戶可透過iOS和Android行動應用程式，收看紀錄片電影。

市府新聞局新聞行政科長賴素惠接受中央社訪問時表示，目前也與各國際影展接洽並提供片單，歷屆新北市紀錄片獎的優秀作品，有機會在今年的新加坡國際電影節、香港電影節展出。

賴素惠說，文化部與國家電影中心很用心推動台灣的影視，新北市紀錄片獎的作品也在接洽，希望有機會可以在巴黎台灣電影節、波士頓台灣電影展，這些國際影展多一些曝光的機會。

市府新聞局公布，今天揭曉的12部優選影片，包括張楠的My Dear Line、李亦軒「共生流浪」、冼澔楊「日泰小食」、周少強「結婚」、魏超然「醫路」、黃胤毓「神之高原」、張明右「何處惹塵埃」、陳梓桓「憂鬱之島」、蔡佳璇「游移之身」、陳彥豪「里長奧笑連」、陳蔚慈「屠龍冒險」、張緯誌「沈默螺旋」。

今年入選題材豐富，有人物故事、家庭關係、弱勢族群、土地關懷、環境保護、醫療領域、文化傳承、歷史探索、音樂藝術、原住民及性別議題等多元面向。

新聞局表示，今年提案件數高達137件，有老將也有新秀，還有非紀錄片工作者參加，年齡層涵蓋老、中、青三代，已經進入全民影像紀錄時代。獲選影片可獲拍攝獎金一萬美元及資深監製協拍；影片完成，版權歸導演，預計10月舉行頒獎典禮公布前3名。

新聞局說，拍紀錄片與拍電影不同，是用心在紀錄真人真故事。今天獲選的12部優選影片，將在「第三屆國際華人紀錄片月」首映，屆時導演將出席映後座談，還有赴海外影展放映的機會。（編輯：方沛清）1080426