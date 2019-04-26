黃斑部病變、白內障與青光眼為成年人3大失明原因，在十年前糖尿病黃斑部病變尚無良好的治療方式，醫師往往束手無策；但隨著診斷與治療方法的進步，黃斑部病變的治療有重大的突破，除傳統的雷射療法外，有了抗血管內皮細胞生長因子作為眼內注射藥物的選擇，有機會讓患者得到不同的治療成效。

全台北中南醫院串聯舉辦「經典創視界‧睛彩愛無限」巡迴展，26日以彰化基督教醫院做為首站，將糖尿病黃斑部病變症狀結合世界經典名畫作呈現；此次「經典創視界‧睛彩愛無限」巡迴展以彰化基督教醫院為首站，自26日起至5月2日止，為期一週在彰基醫院大廳展出，展覽以廣為人知的世界名畫作結合糖尿病黃斑部病變症狀視野。

彰化基督教醫院眼科部主任陳珊霓醫師表示，糖尿病患者罹患黃斑部病變風險更高於一般人，失明機率高出常人25倍，是糖尿病患致盲最主要原因之一；加上近年來，飲食精緻化、生活型態的改變，越來越多青壯年族群罹患糖尿病，且血糖常未妥善治療及控制，導致黃斑部病變患病年齡逐漸下降，不再是老年人專屬的疾病。



醫師建議糖尿病黃斑部病變治療應該要「精準、治本」，除了定期進行眼底篩檢，早期發現、積極治療，避免失明風險；治療著力於阻擋黃斑部水腫、視網膜新生血管消退，透過眼內藥物注射將抗血管生長因子直接注射到眼球玻璃體內，使水腫消退及網膜新生血管萎縮，以達到治療目的。

51歲糖尿病黃斑部病變患者蔡先生，有高血壓及糖尿病家族病史，從事夜市餐飲業工作，26日出席巡迴展起跑會時，也分享自身治療心路歷程；根據臨床實驗顯示，持續接受抗血管生長因子注射治療一年的患者，有超過65％的病患能有顯著的視力改善，由此可見積極接受治療的重要性。