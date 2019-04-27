中市西屯表揚模範母親 子女高喊「媽媽我愛您」祝福

臺中市西屯區27日表揚49位模範母親，高齡90歲張吳粉因丈夫早逝，獨自扛起養育5名子女責任，母兼父職勞苦功高，與48位模範母親當選人，今天接受建設局長陳大田頒給「良母楷模」獎牌表揚。西屯區長陳寶雲祝福天下媽媽「母親節快樂」，並邀請參加表揚的家屬大聲說出「媽媽我愛您」，場面溫馨熱鬧，喜氣洋洋。



迎接溫馨母親節，由西屯區各里辦公處、民意代表等共同推薦49位模範母親，今天公開表揚，立委張廖萬堅、議員張廖乃綸、陳淑華、林炘烽應邀觀禮，建設局長陳大田代表市長盧秀燕頒發「良母楷模」獎牌，表達祝福。陳大田看到滿場模範母親，想到自己高齡媽媽，也不忘提早祝福媽媽「母親節快樂」。



西屯區長陳寶雲表示，今年獲得推荐的49位模範母親，每位都是母儀標竿，其中，高齡80歲以上的模範母親有8位，90歲以上有3位。最年長的是何成里劉沈玉及大石里龍蘋華，雙雙93歲，今天分別由子女簇擁接受表揚，她們身體硬朗，家庭和樂，真是福夀雙全好福氣。

另上石里張吳粉，高齡90歲，幼時家貧作為吳家童養媳，沒能就學讀書，人生坎坷。直到18歲嫁給張阿立為妻，生活雖辛苦，夫妻相扶持倒也幸福快樂。只是好日子不長久，先生英年因肝病過世，當時長子仍在服役，其他子女尚且年幼，家庭頓失支柱。



張吳粉憶及過往說，「那時三餐幾乎無著落，人生跌落谷底」。只是，為母者強，面對一家人要活下去，張吳粉毅然扛起家計重擔，母兼父職，千辛萬苦總能將孩子扶養成人。陳寶雲區長說，吳粉一輩子為兒女付出，展現的堅韌精神及偉大母愛，獲頒模範母親，實至名歸。。