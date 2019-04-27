（中央社記者楊明珠東京27日專電）日皇明仁的第一位男孫悠仁目前正在國中就讀，昨天在他的座位上發現有2把菜刀。掌管東京警務的警視廳已調閱學校監視錄影帶，研判是遭一名喬裝成工人的男子入侵校園。

日本放送協會（NHK）報導，警方指出，悠仁所就讀的國中、位於東京文京區御茶水女子大學附屬中學的教室昨天有不名人士進入，在悠仁的座位放了兩把菜刀。刀子擺放的位置，在悠仁的座位與鄰座同學的座位之間。

當時學生去上戶外教學課，所以教室沒人。校方昨天已向警方報案。

12歲的悠仁是二皇子文仁、也就是秋篠宮的長男，今年3月悠仁從御茶水女子大學附屬小學畢業後，本月8日就讀御茶水女子大學附屬中學。悠仁的伯父、皇太子德仁5月1日將繼位為新日皇，屆時悠仁的皇位繼承順位是第二位，其父秋篠宮將成皇位繼承順位第一的皇嗣。

警方從監視錄影帶中發現，昨天中午左右有一名頭戴安全帽、身穿藍色衣褲看似中年男子的人喬裝成工人進入教室。警方研判，此人在進入這所國中時並沒登記，正朝著涉嫌入侵建築物的方向偵辦。

由於日皇明仁4月30日將退位、皇太子德仁5月1日將即位為新日皇，開啟年號為「令和」的時代，有一連串的皇位繼承儀式要舉辦，警方已加強戒備。（編輯：高照芬）1080427