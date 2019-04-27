（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職籃NBA西區頭號種子金州勇士今天在杜蘭特狂飆50分助威下，終場129比110擊敗第8種子洛杉磯快艇，拿下季後賽首輪第6戰，以4勝2敗晉級第2輪。

快艇一開賽就打出18比8攻勢，但之後命中率急降，勇士趁勢後來居上並拉開差距。勇士上半場結束以72比53領先19分，其中勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）包辦38分，追平「惡漢」巴克利（Charles Barkley）25年前季後賽上半場最高分紀錄。

快艇下半場反攻無力，無緣逆轉。勇士將在季後賽第2輪迎戰休士頓火箭，首戰28日在勇士主場舉行。

勇士今天有4人得分達雙位數。杜蘭特拿下全場最高50分，創個人季後賽生涯新高，外加6籃板、5助攻。

葛林（Draymond Green）繳出16分、14籃板、10助攻「大三元」；柯瑞（Stephen Curry）24分、6籃板、6助攻；伊古達拉（Andre Iguodala）15分、4籃板、4助攻。

快艇方面，最高分是賈里納里（Danilo Gallinari）29分；亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）22分；貝佛利（Patrick Beverley）11分、14籃板「雙十」；沙米特（Landry Shamet）和哈洛（MontrezlHarrell）皆10分。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1080427