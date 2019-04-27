（中央社記者蔡芃敏台北27日電）暑氣逼人，台電內部推估，今夏尖峰用電將達3770萬瓩，再創新高，所幸通霄、林口新機組將陸續上線，6月起可望亮出代表供電充裕的「綠燈」，備轉容量率都超過10%。

全球暖化，台灣也受極端氣候所苦，高溫提前在4、5月報到，民眾為了消暑，電風扇、冷氣機齊開，用電量隨之飆高，今年4月已3次刷新紀錄，24日最高用電量飆上3326.33萬瓩，創下今年以及歷年4月新紀錄，也讓外界擔心今年夏天的供電情況。

台電電力調度處中央調度監鄭有財指出，受到天候及經濟因素影響，台電推估今夏尖峰用量將衝上3770萬瓩，較去年8月1日創下的歷史最高用電量3735萬瓩，多了35萬瓩。

為了因應即將到來的用電尖峰，鄭有財表示，穩定供電是台電首要目標，大修機組將在夏季之前陸續歸隊，苗栗通霄161kV輸電線路升級，約可多70萬瓩，以及裝置容量達80萬瓩林口新3號機可望滿載上線，預計將多出150萬瓩供電能力，「備轉容量率就可多4%」。

根據台電近兩個月的電力供需預測，6月起可望亮出代表供電充裕的綠燈，備轉容量率都超過10%以上。

台電發言人徐造華也強調，台灣屬封閉型電網，電力需由各區相互支援，隨著夏季用電量攀升，台電會根據機組狀況與電力供需進行調度融通，中火機組也將逐步上線運轉，與全國各地機組共同扛起夏季尖峰供電責任。（編輯：林孟汝）1080427