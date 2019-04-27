（中央社記者蔡芃敏台北27日電）廢核大遊行今天登場，希望台灣能夠「告別核電」，根據政府規劃，最後一座核電機組將於2025年除役，屆時台灣即正式邁入「非核家園」，能源政策同步轉型，燃氣占比提高至50%，是供電主力，再生能源比重也將攀升至2成。

台灣缺乏自產能源，為確保能源安全和發展經濟，1964年開始推動核電廠，進入核能發電時代，根據台電官網資料，1985年時，核能占整體發電比例高達52%，不過隨著能源多元發展，以及反核聲浪高漲，去年的核能占比已降至11.4%。

核一廠1號機運轉在40年後，執照於去年12月5日到期，是國內第一座除役的核電廠，2號機也將在今年7月15日屆滿除役；以核電廠機組運轉執照有效期限40年計算，2025年5月，核三廠2號機、全台最後一部核電機組將走入歷史。

核電廠除役將以25年分4個階段進行，不過核一1號機除役即面臨重重卡關，依據除役計畫，台電須先將核燃料移出反應爐，由於用過燃料池已塞滿，做為暫放的一期室外乾貯場卻遲遲無法啟用，實質除役工作何時啟動，至今懸而未決。

接下來將於2021年12月、2023年3月先後除役的核二廠2部機組，也因新北市府尚未核准「逕流廢水污染削減計畫」，前途未卜。

台電主管表示，必須先移走核心燃料棒，才能進行「關鍵除役」，台電將持續與新北市溝通，期盼取得共識，讓除役工作順利推展。

除了移走燃料棒，才能進行實質除役外，「核廢最終處置場址」也是棘手問題；核廢料概分為2類，一種是電廠運轉維護所產生的「低階核廢料」，另一種是「高放射性廢棄物」也就是「用過核子燃料」。

針對低放射性廢棄物最終處置設施場址選址，「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」已於2006年公布，明定經濟部為主辦機關，原能會為主管機關，台電則是作業者，所需經費由核能發電後端營運基金支應；至於「高階核廢選址」辦法細則，還沒有訂出相關條例。

台電主管表示，低階核廢最終處置場址需舉辦公投，但是潛在場址地方政府拒絕辦理，讓最終處置選址窒礙難行；台電也建議原能會修改相關辦法，研議其他選址機制，以解決場址難產問題。

去年「以核養綠」和「反空污」、「反深澳」等公投案過關，廢除了電業法「2025非核家園」條文，加上空污議題嚴重，經濟部因此公布新版能源政策，宣示「核電廠不延役、核四不重啟」，目標在2025年再生能源占比達2成，其中離岸風電更扮演要角，明年要達到976MW（百萬瓦），2025年增至5738MW。

根據新版能源政策，2025年能源配比為燃氣50%、燃煤27%、再生能源20%、其他3%，包含核電1%、燃油1%、抽蓄水力1%。（編輯：林孟汝/林淑媛）1080427