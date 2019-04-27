（中央社記者楊啟芳新北27日電）中信兄弟洋砲里迪昨天敲出中職生涯首發全壘打，里迪今天表示，現在對中職已經慢慢適應，希望能趕快調整到最好狀況，並不要給自己太多壓力，只要確實擊球，長打自然會出現。

里迪昨天在兄弟落後富邦悍將1分時，敲出陽春全壘打追平比數，中職生涯首轟出爐，不過最終兄弟還是以2比4敗北。對於這支全壘打，里迪說：「全壘打感覺很好，但如果球隊贏球更好，那球是鎖定外角直球」。

里迪在中職初出場為4月12日，目前出賽9場，敲出8支安打，包含3支長打，打擊率2成58，手感還有待調整。里迪說：「畢竟沒有加入春訓，剛開始沒有辦法適應，但到目前為止已經慢慢在適應，希望可以趕快調整到最好的狀態，現在還不是最好」。

不過里迪不認為打中職的策略跟別國職棒有差，他表示，「棒球就是棒球，策略沒什麼不一樣，想辦法趕快適應就對了，去每一國打職棒，都會找到你的弱點然後去攻擊，重點是怎麼樣去因應」。

里迪指出，比較需要適應的地方，是一星期休假最少會到2天，上週還有2次因雨延賽，手感較難維持，但他說：「這不是藉口，身為職棒打者就是要準備好」。

里迪也表示，現在有點太想表現，無形之中給自己壓力，放輕鬆是目前最重要的事情，他說：「只要確實擊球，長打就會自然出現」。（編輯：方沛清）1080427