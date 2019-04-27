（中央社記者楊啟芳新北27日電）中信兄弟原本的開路先鋒王威晨因狀況不佳，今天被移出第1棒，改由陳偉漢擔任。兄弟總教練伯納說，王威晨由於揮棒過於用力，狀況確實不好，但相信某個時間點會回到應有水準。

王威晨去年打擊表現亮眼，出賽118場敲出164支安打，打擊率3成35，還跑出44次盜壘，稱職扮演開路先鋒。不過今年遇到低潮，目前出賽21場，打擊率僅1成93，上壘率也僅2成50，因此今天兄弟第1棒改由陳偉漢擔任。

伯納表示，「王威晨去年表現非常好，幫自己爭取今年上場的時間，但已經慢慢把他爭取來的時間用掉了。」伯納指出，王威晨的表現與去年比差很多，王威晨自己也知道這件事，有跟王威晨聊過，現在將王威晨移開第1棒，是希望幫助王威晨調整，不要這麼有壓力。

不過，伯納說：「相信他在某個時間點一定會回到去年的表現，因為他的能力本來就是那麼好，只差在調整的問題，一定會回到應該有的位置和水準。」

伯納點出王威晨的問題在於想追求長打，揮棒太用力，導致揮棒軌跡太大，伯納說：「他攻擊型態不是這樣，可能是因為想法改變了，攻擊策略跟去年不一樣，應該要回到原本最擅長做的事情，才能發揮最好的能力。」

由於今天在新莊棒球場對富邦悍將的比賽，悍將先發投手陳仕朋是左投，因此先讓右打陳偉漢擔任開路先鋒；至於之後的規劃，伯納說明天起床後才會有更清楚的想法，他還開玩笑說：「或許是恰恰（彭政閔），41歲也還好嘛。」

近期兄弟打線陷入低潮，團隊打擊率2成35、上壘率2成99都敬陪末座，伯納指出，由於最近都遇到很好的投手，像是Lamigo桃猿尼克斯、富邦悍將羅力，但還是要有更多優質打擊表現才行，選手們要有更高專注力，教練團職責是幫助選手做好準備，但最終臨場表現還是要靠選手自己。（編輯：管中維）1080427