（中央社記者潘姿羽台北27日電）民間團體今天發起廢核遊行，提出「告別核電，風光明媚」的訴求，經濟部表示，政府的能源政策方向與遊行民眾訴求一致，達成非核家園的目標不會改變。

全國廢核行動平台表示，今年遊行主題為「告別核電、風光明媚」，訴求包含「告別10%核電、落實綠能減煤」、「我要風光明媚、不要萬年核廢」、「廢除危險核四、退役老舊核電」。

經濟部晚間發布新聞稿表示，為達成「環境基本法」的非核家園目標，能源轉型政策以展綠、增氣、減煤、非核為主軸，增加使用低碳潔淨能源，可增加能源自主、降低空污，並可避免核災風險。

至於遊行民眾關心的再生能源，經濟部說明，太陽光電夏季發電多，可提供尖峰用電需求，離岸風電冬季發電多，可減少燃煤發電，因此政府以太陽光電及離岸風電為主要發展項目，並規劃完整路徑，預期可順利達成2025年發電占比20%目標，同時預估可增加新台幣2.2兆元綠能投資、創造13.8萬人次綠領工作機會，帶動綠色經濟成長。

針對改善空污方面，經濟部說，目前沒有新擴建燃煤機組規劃，燃煤機組除役後也會改建為燃氣機組，投資空污防制設備，並於空氣品質不良時期配合降載，在低碳潔淨能源結構轉型下，預估2025年整體電力系統空污排放可較2017年減少約45%。

擁核團體今天也提出核能應重新納入能源選項訴求，經濟部重申，政府沒有預設立場，已務實檢視核能延役或核四重啟可行性，但客觀事實是不可行，地方政府也不支持，核廢料無處可去，延役或重啟均困難重重，只能在執照限期內，做好安全運轉。

談到能源議題，民眾最擔心是否會缺電，經濟部表示，經過近3年的努力，國內供電已大幅改善，2018年6月之後，台電每天發布的供電燈號，也已經不再出現橘燈，備用容量率今年則可回到法定的15%，另外，備轉容量率也由剛接手時的1.64%（2016年5月31日）持續好轉，預計在今年夏季回到10%。

經濟部強調，政府充分展現達成非核家園目標的決心與行動力，未來將持續落實各項能源轉型工作，達成非核及永續家園願景。（編輯：郭萍英）1080427