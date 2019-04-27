（中央社記者鄭景雯台東27日電）春風吹拂的午後，心心南管樂坊的樂手們坐在竹筏上彈著樂曲，邀李白、蘇東坡做伙，在池上美景的相伴下，民眾坐在岸邊草地上，細細品味縈繞在大自然的南管樂曲。

台東縣池上鄉文化藝術協會主辦的「2019池上春耕野餐音樂節」，今天下午邀心心南管樂坊在池上大坡池演出。過去春耕音樂節多半是在陸地上表演，然而這回心心南管樂坊卻把舞台搬到河上，舉辦「綠水人家繞」音樂會。

過去池上因為秋收藝術節的關係，在稻米收割時於稻田中舉辦藝文表演，讓不少人以為池上是金黃色，而今天在池上大坡池舉辦的「池上春耕野餐音樂節」，讓民眾感受到池上的綠意盎然。

「綠水人家繞」音樂會製作人盧健英表示，今年初雲門舞集創辦人林懷民提到，心心南管應該要在有水的地方演出，最理想的地方就是大坡池。隔天她就接到池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢、在耕耘池上多年的台灣好基金會執行長李應平的電話，2月才開始構想演出內容。

盧健英說，原本設想在河面上搭台，「但在船上演出，一直是我們的夢想。」正好梁正賢提到，大坡池早年就有划船的傳統，居民會在大坡池捕蝦捕魚，這幾年池上也在復興這項文化，促成這次在船上表演的機會。

為了讓樂手們可在船上以流動的形式演出，池上鄉文化藝術協會培訓4名在地船夫，用傳統的竹竿划船。演出時，船夫們還穿上蓑衣，而拿著琵琶、拍板、簫笛、二弦、三弦的樂手們，就坐在船隻裡，悠然地唱著唐詩，南管曲調則是隨著台東的山景、河水流動，充滿詩意。

心心南管音樂總監王心心表示，坐在船上演出很平穩，過去南管都是在室內演出較多，能坐在大坡池的船上演出，很有意境。

盧健英表示，南管的特色在於慢，光是4個字就可以唱5分鐘，但很有韻味。今天演出蘇東坡「蝶戀花」、李清照「如夢令」、李白「清平調」、李白「下江陵」等曲目，也是呼應池上的美景。

池上的志工媽媽們為了這場音樂會，上午2時就開始動工，為了就是製作手工餐盒給購票的民眾，餐點全都由用池上米製成，讓民眾可一邊聽音樂、一邊野餐享用美食。（編輯：管中維）1080427