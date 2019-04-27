（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）今天表示，中國對美國構成最嚴重的情報威脅，並企圖以美國利益為代價，「偷偷爬上經濟階梯」。

法新社報導，瑞伊在華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR）發表談話時指出，中國對美國利益構成「多層次」威脅。

瑞伊說：「經濟間諜活動成了我們現今反情報計畫的重頭戲。對手比以往更加把矛頭指向我們國家的資產、資訊和思想、創新、研發和科技。」

瑞伊指出，在情報蒐集方面，沒有哪個國家比中國對美國構成更全面、更嚴重的威脅。

瑞伊說：「中國開創一種社會性途徑，不擇手段地自各個企業、大學和組織竊取創新成果。他們透過情報機構、國有企業、偽裝的民營公司、研究生和研究人員以及各種為其效勞的人，來進行這樣的勾當。」

在瑞伊發表這番談話之際，美國和中國貿易官員預定30日在北京恢復談判，然後於5月8日在華府續談。

瑞伊表示，聯調局56個分局幾乎全數的經濟間諜調查「結果都可追溯至中國，而且各行各業的調查結果皆然」。

瑞伊說：「這是違法的。這對我們經濟安全構成威脅，進而威脅到我們的國家安全。這是違反法治的行為，也違反了公平和誠信原則。」

瑞伊指出，「簡單說，中國似乎決心犧牲我們的利益，偷偷爬上經濟階梯」；並說，美國「絕不是中國的唯一目標」。

瑞伊表示，中國的作法具有戰略性，實際上有一個正式計畫，要在5年間漸次取得在關鍵領域的主導地位。為了達成目標，中國使用一套擴大的非傳統手法，而且是合法與非法兼具。

事實上，瑞伊並非頭一次提出這類警告；他1月29日在參議院情報委員會（Senate IntelligenceCommittee）召開的海外威脅聽證會中說：「中國顯然是我們目前面臨最重大的反情報威脅。」

此外，針對中國的間諜活動快速增加一事，瑞伊去年11月也曾發表聲明說：「中國對我們的創意、創新和經濟安全構成廣泛而嚴重威脅，沒有其他國家比得上。」

瑞伊去年2月在美國參議院情報委員會聽證會上表示，中國的學術間諜正滲透美國各地獲取科學技術，成為全美國社會的威脅。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1080427