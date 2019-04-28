（中央社記者張淑伶上海28日電）中國近期規模較大的網路借貸P2P平台「團貸網」，因涉嫌集資詐騙等罪名，26日晚上共41人遭逮捕。此案已有超過15萬投資人報案，但受害者數目遠超過此。

團貸網註冊用戶數達830萬人，至今年2月底的累積撮合融資總額約人民幣1308億元（約新台幣6000億元）。目前借貸總餘額145億元，借錢人數37萬人，出借人數22萬人。

根據東莞公安局的通報，截至3月底，團貸網相關報案數超過15.47萬宗。不過，從借錢人數來看，受害者至少超過30萬人。

團貸網不僅規模龐大，曾找來名人站台，並獲得2017年「3.15中國消費市場影響力品牌」活動中的「中國互聯網金融行業最具創新價值品牌獎」。許多人對團貸網資金出問題感到意外，也感慨中國消費者暴露在許多風險中，難以判斷投資的安全性。

東莞市政府曾肯定團貸網的經營發展，3月底團貸網出現問題後，東莞市政府已經接管該公司，並呼籲平台上的借款人仍要還款，否則將被列入徵信黑名單。

根據中國基金報，東莞檢察機關26日晚上以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪批准逮捕東莞團貸網互聯網科技服務有限公司創辦人唐軍、張林等4名嫌犯，以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕葉衍偉等37名嫌犯。

南方報業集團旗下新媒體引述專家表示，唐軍、張林的罪名，從3月底自首時的「涉嫌非法吸收公眾存款」，到批捕時多增加了「涉嫌集資詐騙罪」，兩罪併行可能加重處罰力度，並顯示嫌犯非法占有的主觀故意，而不只是臨時占用受害者的資金。

自去年6月、7月以來，中國網貸平台歷經幾波倒閉潮，官方強調整治的同時，媒體少見有關個別受害者情況的報導，為避免受害者群聚維權，有關受害者自殺、維權等消息都被控管。（編輯：翟思嘉）1080428