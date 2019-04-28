（軍聞社記者陳軍均臺北28日電）獲得108年臺北市社會優秀青年的松山分院社區醫學部社區醫學官林建亨上尉，在國防醫學院第一名畢業，擁有甲級職業衛生師、職業安全衛生管理員、職業衛生技師等證照，他將優秀的成績表現，轉為實際的行動，將自己在學校所學，帶到鄰里社區，給予更多需要被照護的民眾。

林建亨平時工作負責松山區社區醫療活動、癌症篩檢、社區流感接種、學齡前兒童健康整合性篩檢等事項，也會辦理健康講座，目的在深根各鄰里，讓社區中的高齡長者、需要幫助的人提升醫學知識，增強對於健康與疾病的認識。

「如果大家對於車子的認識不普及，即便他有買車的財產，他也可能會選擇買一匹馬。」林建亨上尉強調，社區醫學的宗旨，是希望將醫院的供給與民眾的需求，做到最好的平衡，讓民眾不會因為「不認識」、「不熟悉」醫療的資源與管道，而錯過可以運用的機會；林建亨指出，醫院的資源適時的走向社區，是能夠幫助病患找到潛在的疾病，掌握黃金治療時間。

「過去大家對於松山分院是陌生的，甚至停留在它是空軍總醫院，是只有軍人能夠來看。」林建亨提及，因為現在大家的努力，讓醫療資源走向社區，使這樣的刻板印象逐漸淡薄，並讓民眾了解到三總松山分院能夠帶給他們的幫助，這對醫院或者民眾來說，是雙贏的局面。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社