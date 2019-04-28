（中央社記者黃麗芸台北28日電）刑事局今天表示，根據165反詐騙諮詢專線統計，近一年半已發現298組網拍3C產品的詐騙臉書和LINE ID，呼籲民眾多用165反詐騙專線或加入防詐達人LINE帳號查詢、防護。

刑事局今天發布新聞稿表示，依據165反詐騙諮詢專線統計，累計民國106年10月至今年4月中，已發現有298組用於臉書貼文加LINE賣3C產品的詐騙LINE ID，利用看準民眾想低價買好貨心態，多以iPhone手機、MAC平板電腦為主要標的物行騙。

新北市一位楊姓民眾日前在臉書上看到自己姊姊臉書貼文販賣超便宜的iPhone手機，文內還提供LINE ID以商談購買細節，楊姓民眾起初對便宜售價起疑，便以臉書Messenger私訊姐姐確認，並得到「是真的，可以加我朋友問問，是認識很久的朋友，沒有問題」的回覆。

楊姓民眾在和姐姐訊息確認過後，便加入指定LINEID和暱稱「陳琪琳」者商談交易內容，對方自稱在手機行上班，因新店面開張才提供限時促銷優惠，待楊姓民眾匯款後，對方卻不讀不回也不接LINE致電。

直到和姐姐再次確認後，楊姓民眾才知道姐姐的臉書帳號遭盜用，根本沒有發文賣手機，才驚覺遇到詐騙集團，不但沒收到手機，還倒賠1萬8000元的辛苦血汗錢。

刑事局指出，透過臉書詐騙手法相當多，民眾在瀏覽臉書若看到親友貼文販售便宜3C產品並要求加LINEID貼文時，請直接去電或LINE私訊本人確認貼文真偽，因為臉書帳號若已被歹徒盜用，透過Messenger詢問的對象也並非親友本人；若無對方其他聯絡方式則建議別購買，以免受騙。

刑事局表示，為防民眾受到詐騙，每周都會在於內政部資料開放平台、165反詐騙官網、165臉書粉絲專頁及165防騙宣導LINE官方帳號定期公布詐騙LINE ID。

同時，刑事局也和科技業者合作推出「防詐達人」LINE帳號，民眾加入好友後可直接輸入可疑網址、LINEID，防詐達人將立即查詢、辨識並告知是否安全，提供民眾防詐多一道防護。（編輯：李亨山）1080428