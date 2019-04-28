（中央社可倫坡28日綜合外電報導）斯里蘭卡天主教領袖今天譴責復活節攻擊是「對人性的侮辱」，隨著造成250多人喪命的自殺炸彈攻擊屆滿一週，這個南亞島國各地教堂也因擔心意外再度發生，暫停舉行公開彌撒。

路透社及法新社報導，取消所有公開禮拜後，可倫波樞機主教拉哲夫（Malcolm Ranjith）在住家附近教堂舉行電視、廣播直播的莊嚴特別彌撒。在民族多元的斯里蘭卡因攻擊而惴惴不安時，他以呼籲和平與團結展開彌撒。

拉哲夫說：「上週日發生了一起大悲劇，是對人性的侮辱。」 他也呼籲信眾對他人展現慈悲心，作為尊重所有受害者的標誌。

拉哲夫說：「我們向不同階級、社會或宗教的弟兄姊妹伸出友誼與友愛之手。」

拉哲夫在佈道結束後，與總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）、總理威克瑞米辛赫（RanilWickremesinghe）及前總統拉賈帕克薩（MahindaRajapaksa）等政治領袖點燃蠟燭緬懷受害者。

在武裝部隊及警方駐守的聖安東尼教堂（StAnthony's Shrine），守夜活動在自殺炸彈客讓指針靜止的上午8時45分隨鐘聲展開。約20名女性雙手合十、手持蠟燭站在教堂外，有些人安靜落淚、低聲啜泣或喃喃祈禱。

斯里蘭卡在復活節攻擊後處於高度警戒狀態，政府將攻擊歸咎國內與伊斯蘭國（IS）密切聯繫的激進組織，近萬名士兵部署在全國各地，搜捕兩個據信是發動這起攻擊的伊斯蘭團體。伊斯蘭國宣稱犯下這起攻擊案。

伊斯蘭卡3座教堂和4間飯店遭遇炸彈攻擊後，當局已逮捕100多人，其中大多在首都可倫坡被捕。（譯者：侯文婷/核稿：劉文瑜）1080428