（中央社記者蔡芃敏台北28日電）由於電動機車補助款提前用完，工業局表示暫停接受補助申請，估下週重新開放申請。至於未來是否持續補助購買電動機車，工業局表示，會先向行政院報告，再決定政策方向。

經濟部工業局副局長楊志清今天表示，經濟部今年匡列新台幣6.06億元預算作為電動機車購買補助及充換電站設置補助經費，其中，規劃4億元作為購買電動機車補助。

他說，電動機車銷售暢旺，4億元補助款已經用完，所以工業局才「暫時」關閉申請補助。工業局預計從2億元的充換電站設置補助經費，挪移部分經費補助購買電動機車。

楊志清表示，目前已經進入行政程序，待經濟部核准後，預估下週就會重新受理補助申請。至於挪移多少經費，他說內部仍在討論中。

電動機車銷售旺，今年1月至4月共補助32170台，各界關注工業局未來是否持續補助購買電動機車。楊志清指出，工業局將統整機車產業發展現況，包含燃油及電動機車發展、消費者權益、產業界意見等資料，先向行政院報告後，再決定後續政策方向，待政策拍板後，工業局會盡快向各界說明。

經濟部工業局電動機車購買補助方案，民眾購買小型輕型等級每輛補助新台幣7200元，重型等級與輕型等級的電動車每輛補助1萬元，若電動機車使用國產電池，每輛額外補助2000元。

根據工業局統計，民國105年時補助電動機車1萬8942台，民國106年時，補助達3萬9025台，補助數量在去年達7萬8676台，創下2009年以來新高。工業局從2009年至今已經補助20萬7819台電動機車，又以Gogoro數量最多，中華、光陽則位居亞軍及季軍。（編輯：黃國倫）1080428