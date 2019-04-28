（中央社記者蔡芃敏台北28日電）汽機車產業六合一展於昨、今天陸續閉幕，外貿協會表示，本次展覽共吸引7200名國外買主參觀展覽，數量更突破上屆，又以日本、中國大陸、美國為前3大買主。

由中華民國對外貿易發展協會主辦的2019年「台北國際汽車零配件展」、「台北國際車用電子展」、「台灣國際智慧運輸展」及「台灣國際電動汽機車展」、「台灣國際機車產業展」及「台灣國際汽車改裝暨維修保養展」，接連在昨天、今天圓滿閉幕。

外貿協會透過新聞稿指出，本屆展覽以電動化、電子化及智慧化為主軸，吸引更多智慧科技解決方案廠商參展，像是汽車碰撞零組件廠東陽應用機械手臂噴灑塗料，大幅提升效率；車王電子推出全台最小、最輕的智慧高壓電儲能櫃，提供電動大客車足夠的充電來源；飛宏則是推出移動式充電樁，提供更有彈性、應用範圍更廣的充電產品。

外貿協會統計，六合一聯展共吸引來自142國、約7200名國外買主參展，買主數量突破上屆人數；前10大買主來源依序為日本、中國大陸、美國、馬來西亞、香港、泰國、韓國、菲律賓、新加坡與印尼。

外貿協會表示，行競科技推出的電動車電池系統吸引多家車輛業者洽談合作，首次參展的7StarLake獲得許多歐美及東南亞買主的注意，外國買主對MIT自駕巴士有高度興趣；機車參展商富澤係第一次參展，即接觸到中東及以色列等新買主。

外貿協會指出，國外買主也對展覽表達肯定，像是土耳其最著名的大客車製造商TEMSA，看好台灣的電動車零配件製造實力，認為展覽提供了最佳的合作平台；已連續超過10年來觀展的西班牙汽配製造商JUMASA給予台灣供應商高評價，未來會繼續參觀展覽。

外貿協會也針對智慧化趨勢於展期間辦理多場專業論壇，會中解析先進駕駛輔助系統（ADAS）、毫米波雷達感測器應用等創新技術，並探討面臨車輛全面電動化及智慧化時代所需做的準備，共吸引1100位業者到場聆聽。（編輯：林興盟）1080428