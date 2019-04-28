（中央社記者許秩維台北28日電）今天是兒童保護日，家扶基金會號召各地護童者聯盟一同走上街頭，希望民眾響應，達到零兒虐目標。活動大使Lulu呼籲，家長要提升孩子自我保護能力。

台灣兒童暨家庭扶助基金會今天在全國各地舉辦24場活動，號召大家組成「護童者聯盟」走上街頭，希望達到零兒虐目標。擔任活動大使的藝人Lulu（黃路梓茵）出席在台北101廣場前的快閃活動，帶領大家認識快樂親子「不閉打小孩」5步驟。

根據家扶基金會資料顯示，2018年度新增1233名兒童少年保護個案，其中以「不當管教」比率最高（3成6），其次為身體虐待（2成3）、嚴重疏忽（1成9）。進一步分析，9成以上的施虐者為父母親；施虐因素，以教養問題比率最高，其次是情緒行為問題及婚姻失調。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳指出，父母在教養子女，或遇到婚姻、事業、人際、家庭等問題時，如無法調適壓力，就容易發洩情緒於較弱、無反抗能力的孩子身上。

為避免親子衝突，家扶推動親子快樂「不閉打小孩」5步驟，鼓勵大人與孩子相處時，「不」要生氣先深呼吸，「閉」上眼睛靜心10分鐘、「打」給家扶求助、擁抱「小」孩10秒鐘、與「孩」子大笑10聲等步驟來緩和當下情緒，後續再與孩子理性互動。

Lulu表示，每次看到兒虐發生都覺得好心痛，希望每個大人都要保護孩子，並提升孩子自我保護的能力，懂得辨識風險，遠離不當對待，並了解正確求助的方法，遇到任何不舒服的身體觸碰或被施暴時，孩子們就能懂得挺身拒絕或正確求助。

家扶基金會指出，台塑石化與國泰世華銀行今天共捐贈新台幣220萬元，投入家扶兒保工作；家扶另在臉書還發起抱抱挑戰，鼓勵擁抱身邊重要的人，分享貼文響應，每則po文分享都可獲得愛心企業捐助10元來支持家扶兒保工作。（編輯：戴光育）1080428