「挽起您衣袖、生命就得救」！慈濟骨髓幹細胞中心在彰化秀水靜思堂舉行骨髓幹細胞驗血活動，彰化縣消防局第三大隊福興消防隊弟兄、因為勤務關係，無法到隊部之外的場地參與驗血活動，彰化地區志工就結合人醫會，28日將骨捐驗血活動移往福興消防隊舉行。



在辦公室執勤休息空檔，骨髓捐贈小組進入彰化縣福興消防局第三分隊宣導，熱血打火兄弟不遲疑挽起袖、抽起血，珍貴的10cc的血液建檔，正式加入慈濟骨髓資料庫中心，為血癌病患生命延續的一線生機，救人的使命刻不容緩，救人一命無損己身。



這群消防弟兄平常不分日夜保護民眾安全「搶救人民百姓的生命與財產安全。這一刻，打火兄弟挽起衣袖為「造血幹細胞驗血活動」建檔搶救生命義不容辭，因為有打火英雄的大愛，讓搶救生命的使命更加神聖美善。



福興消防分隊小隊長張清祥指出，消防工作使命也是搶救生命與財產，當事故發生時，也是在第一線。骨髓捐贈建檔，救血液疾病也是救人、甚至救一個家庭，這需要的一份熱忱，而這份熱忱應該不分各行各業，只要身體健康符合條件，每一個人都可以一起來響應。



參與驗血建檔的消防弟兄蔡佳慶指出，先抽了再說，都是救人的工作，造血幹細胞促進新陳代謝，會自動修復，救人一命、無損己身。另一位消防弟兄林正璿說，即使勤務再累，只要是救人的事情不遲疑，即使是萬分之一的機會，希望可以成為救人的人。



福興消防分隊長吳庭瑋，他是首先響應抽血建檔的消防弟兄，且熱忱邀約同仁一起響應，不僅串起分隊內愛的聯絡網，甚至馬上打電話給好朋友埔鹽消防分隊的黃威欽，告知好事大家做，一定要把握因緣，一起搶救血癌病患的生命。



「好事一定要來相挺。」從埔鹽消防分隊趕到福興消防分隊的黃威欽，抽血過程喜悅自在，並且表示只要是好事，好朋友的話完全信任，好事一定要相挺，何況是搶救生命有意義的事情，一定要挺到底。