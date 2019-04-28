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「挽起您衣袖、生命就得救」！慈濟骨髓幹細胞中心在彰化秀水靜思堂舉行骨髓幹細胞驗血活動，彰化縣消防局第三大隊福興消防隊弟兄、因為勤務關係，無法到隊部之外的場地參與驗血活動，彰化地區志工就結合人醫會，28日將骨捐驗血活動移往福興消防隊舉行。

▲慈濟骨髓幹細胞中心在彰化縣消防局第三大隊福興消防隊舉行骨髓幹細胞驗血活動。（圖／記者陳雅芳攝，2019.04.28）

在辦公室執勤休息空檔，骨髓捐贈小組進入彰化縣福興消防局第三分隊宣導，熱血打火兄弟不遲疑挽起袖、抽起血，珍貴的10cc的血液建檔，正式加入慈濟骨髓資料庫中心，為血癌病患生命延續的一線生機，救人的使命刻不容緩，救人一命無損己身。

▲勤務關係，無法到隊部之外的場地參與驗血活動，彰化地區志工就結合人醫會，28日將骨捐驗血活動移往福興消防隊舉行。（圖／記者陳雅芳攝，2019.04.28）

這群消防弟兄平常不分日夜保護民眾安全「搶救人民百姓的生命與財產安全。這一刻，打火兄弟挽起衣袖為「造血幹細胞驗血活動」建檔搶救生命義不容辭，因為有打火英雄的大愛，讓搶救生命的使命更加神聖美善。

▲消防工作使命也是搶救生命與財產，當事故發生時，也是在第一線。骨髓捐贈建檔，救血液疾病也是救人。（圖／記者陳雅芳攝，2019.04.28）

福興消防分隊小隊長張清祥指出，消防工作使命也是搶救生命與財產，當事故發生時，也是在第一線。骨髓捐贈建檔，救血液疾病也是救人、甚至救一個家庭，這需要的一份熱忱，而這份熱忱應該不分各行各業，只要身體健康符合條件，每一個人都可以一起來響應。

▲福興消防分隊響應抽血建檔的消防弟，熱忱邀約同仁一起響應。（圖／記者陳雅芳攝，2019.04.28）

參與驗血建檔的消防弟兄蔡佳慶指出，先抽了再說，都是救人的工作，造血幹細胞促進新陳代謝，會自動修復，救人一命、無損己身。另一位消防弟兄林正璿說，即使勤務再累，只要是救人的事情不遲疑，即使是萬分之一的機會，希望可以成為救人的人。

▲福興消防分隊響應抽血建檔的消防弟，熱忱邀約同仁一起響應。（圖／記者陳雅芳攝，2019.04.28）

福興消防分隊長吳庭瑋，他是首先響應抽血建檔的消防弟兄，且熱忱邀約同仁一起響應，不僅串起分隊內愛的聯絡網，甚至馬上打電話給好朋友埔鹽消防分隊的黃威欽，告知好事大家做，一定要把握因緣，一起搶救血癌病患的生命。

▲熱血打火兄弟不遲疑挽起袖、抽起血，珍貴的10cc的血液建檔，正式加入慈濟骨髓資料庫中心。（圖／記者陳雅芳攝，2019.04.28）

「好事一定要來相挺。」從埔鹽消防分隊趕到福興消防分隊的黃威欽，抽血過程喜悅自在，並且表示只要是好事，好朋友的話完全信任，好事一定要相挺，何況是搶救生命有意義的事情，一定要挺到底。

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