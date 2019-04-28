（中央社記者林育立柏林28日專電）中國透過一帶一路建設深入東南歐的巴爾幹半島，讓因地利之便在當地大舉投資的奧地利有危機感，至今仍不願簽署一帶一路備忘錄。

北京舉行的第2屆一帶一路國際合作高峰論壇昨天落幕，共有37國領袖參加，其中奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）是少數與會的歐盟國家領導人，受到矚目。

歐洲不少國家認為一帶一路破壞歐盟的團結，不過波蘭、匈牙利、葡萄牙、希臘、義大利等國仍不顧質疑簽署一帶一路備忘錄，加入這個中國主導的全球性基礎建設計畫。

庫爾茨雖然出席本屆的一帶一路論壇，但與德國、法國、西班牙等歐洲主要國家一樣拒絕簽署備忘錄，刻意與一帶一路保持距離。

奧地利「標準報」（Der Standard）引述外交圈報導，中國推動一帶一路目的是輸出過剩的產能、外匯和勞工，但有貸款和招標條件不透明的問題。據美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的研究，一帶一路的標案89%由中國企業得手，僅小部份留給當地的合作夥伴和第3國。

其中，中國國務院總理李克強日前拜訪的克羅埃西亞佩列沙茨（Peljesac）大橋，可說是目前在東南歐最具代表性的一帶一路建設。

這座跨海大橋預算4億3500萬歐元，85%由歐盟出資，卻被中國路橋公司得標，參與招標的奧地利建設公司史卓堡（Strabag）不服，還為此上訴。

近年來，奧地利企業利用地利之便，在經濟相對落後的巴爾幹各國大舉投資。如今一帶一路深入東南歐，挑戰奧地利的利益，讓奧地利相當有危機感。

奧地利外長克奈斯爾（Karin Kneissl）上月在歐盟外長會議表示，中國早就不只是投資者，而是地緣政治的主導者，歐盟面對中國時有必要更聰明和戰略性地思考，反應必須更快。（編輯：林憬屏）1080428