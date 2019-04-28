（中央社巴黎28日綜合外電報導）巴黎羅浮宮今秋將舉辦達文西作品展，以紀念這位出身義大利的藝術大師逝世500週年。不過，媒體和專家近來高度關注的世界最貴畫作「救世主」恐怕不會參展，更添其神秘色彩。

作品「救世主」（Salvator Mundi）2017年在佳士得拍賣會上以破紀錄的4億5031萬2500美元售出，當時它被視為出自達文西之手。不過後來這幅價值不斐畫作即未公開展示，各方對其買主、去向，甚至實際作者身分眾說紛紜。

去年9月，阿布達比羅浮宮原先計畫展出「救世主」，但館方後來決定延後作品亮相日期，且未對外說明原因。館方對畫作主人身分也三緘其口，僅表示「取得」它的是阿布達比文化旅遊局。

5月2日，義大利總統馬塔雷拉（SergioMattarella）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將前往羅亞爾河谷，紀念1519年在此地區逝世的達文西。巴黎羅浮宮請求出借「救世主」，但阿布達比方面至今未予回應。

華爾街日報（WSJ）報導，以天價買下「救世主」的是沙烏地阿拉伯王子巴德．阿布達拉（Badr benAbdallah），而他不過是代位高權重的王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）出手。穆罕默德．沙爾曼從未否認或證實相關說法。

無論實際買主是誰，許多專家對畫作是否為達文西真跡仍有疑慮。

達文西創作技巧專家佛蘭克（Jacques Franck）指出，一些蛛絲馬跡終究難以逃過專業檢視，例如畫中耶穌的某根手指和其他細節均不符合解剖學。此外，創作「救世主」期間，達文西曾因過於忙碌而讓畫室其他人為他完成一些作品。

藝術史學者路易斯（Ben Lewis）指出，倫敦國家美術館2011年展出「救世主」時，並未採納所有受邀專家的鑑定意見。當時5名專家中，兩人認定畫作為達文西真跡，一人持相反意見，另兩人則無法確定。儘管如此，國家美術館仍對外宣稱「救世主」是出自達文西手筆。

佳士得發言人表示，畫作真偽和作者身分已經過徹底研究及專家確認，且自2017年拍賣後，尚未有新的討論或臆測迫使佳士得必須重新檢視自己的立場。（譯者：陳韻聿/核稿：陳政一）1080428