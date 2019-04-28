（中央社記者江明晏台北28日電）華孚科技宣布，大陸昆山子公司漢鼎日前失火，配合當地政府進行安全整治行動停工，估5、6月合併營收將各減少57%、54%，若部份產能轉移，估今年產能約較去年減少15.5億元。

華孚科技今天召開重訊說明，大陸子公司昆山漢鼎精密金屬公司因3月31日上午CNC車間西北側發生爆燃起火事件造成員工傷亡，昆山政府為加強並落實安全生產及消防安全，擬於5月起進行全區域安全生產大排查大整治行動，未完成排查整治前昆山漢鼎涉鎂鋁鋅鈦機加工製程將暫停生產活動，復工時間需視當地政府作業進度而定。

華孚說明，昆山漢鼎於安全生產大排查大整治行動期間，為確保員工權益得到有效保障，於4月26日向員工宣布可以選擇從優自行離職或繼續留任。針對預計可能損失，華孚說明，若75%的基礎員工選擇從優自行離職，預計公司將可能產生約新台幣1.3億元的費用。

華孚說明，由於公司尚無從判別當地政府批准復工時限，在得以完全復工前，將機動調度產能使馬鞍山廠能加速支援生產，希望能盡量減輕對公司業務及客戶影響。

華孚指出，以去年同期單月營收推估5至6月合併營收，預計可能減少57%及54%左右，減少金額則約為1.7億元及1.6億元。過去3年度產能分別為32.04億元、33.91億元、40.04億元；假設當地政府允許昆山漢鼎於5月底移轉部分產能至馬鞍山廠情況下，推估108年度可能的產能約為24.5億元，預估可能減少15.5億元。（編輯：林孟汝）1080428