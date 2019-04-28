（中央社記者楊明珠千葉28日專電）日本文化慶典「niconico超會議」兩天吸引近17萬人到場、逾666萬網民觀賞，今年台灣首度大規模設攤，讓日本民眾欣賞廟會陣頭表演，體驗虛擬機車瀑布，感受濃濃台灣味。

niconico超會議是由日本規模最大的影片社群網站niconico所主辦的實體活動，今年邁入第8年，展覽主題包含日本傳統、電玩、動漫、音樂、舞蹈、角色扮演、料理、鐵路、政治等，是日本最大規模的文化展示活動，也是先進展示技術發表的重要場域。

2019niconico超會議於昨天與今天在千葉縣幕張展覽館舉辦。日本5月1日起新日皇即位，年號「令和」時代開啟，目前年號「平成」時代將結束，上午請來「令和大叔」，也就是4月1日當天宣布新年號是「令和」的內閣官房長官菅義偉現身，許多民眾圍觀驚訝地說：「是本尊吔。」

台灣今年首度設大型攤位，文化部、中央研究院數位文化中心、宏碁公司（Acer）合作，以民俗與日常為主題的虛實跨界數位體驗設攤，文化部特別打造「超台灣」館，讓日本民眾跨越地域疆界，體驗台灣在地文化。

文化部表示，超台灣館設置「超機車」、「超廟會」兩大展區，台北橋最有名的景象，就是上下班尖峰時段的「機車瀑布」，2016年曾獲日本外務省第9屆國際漫畫賞優秀賞的李隆杰，在「愛在機車之海」漫畫中描繪機車引進台灣的百年史，以及都會中機車陣穿梭的壯觀畫面。

展場上的超機車展區以宏碁最新推出的微軟混合實境頭戴式顯示器Acer OJO 500，搭配實體機車裝置與環境特效，讓民眾化身騎士，360度陷入台灣的機車瀑布奇景。

超廟會展區則重現漫畫「神之鄉」當中的桃園大溪關公誕辰遶境慶典，結合生祥樂隊重新編曲演奏的「風入松」、「火神咒」等北管曲牌以及動作偵測技術，推出廟會體感音樂遊戲。

進場民眾穿上大仙尪仔布偶，踩著廟會僮仔的步伐，親身體驗台灣傳統祭典陣頭表演的趣味。有日本民眾體驗後滿頭大汗說：「很好玩，沒去過台灣，體驗後，會想去。而且感覺這項體驗可以減肥。」

除了兩大展區之外，現場還有舞台表演，是由台灣陣頭表演代表團體「九天民俗技藝團」與台灣人氣角色扮演玩家Ely合作，呈現最具台灣特色的「官將首」與「電音三太子」演出。

表演者以鮮明臉譜與服飾、生動的身段姿態，交融著傳統文化與次文化風格，再結合擴增實境（AR），展現氣勢磅礴的聲光效果，讓網路直播與現場觀眾欣賞台灣文化之美。

此外，台灣VTuber先驅「虎妮好朋友」及歌手「空」（KON），也在舞台區合體開講「台日大不同」，例如中文漢字與日文漢字同形異義產生的誤會、日本人來來台最夯的拜月老求姻緣及擲筊、台灣機車文化、珍珠奶茶等。

近年來，文化部與中研院合作推動本土漫畫月刊CCC（Creative Comic Collection）創作集，讓文史工作者、漫畫創作者共同開發題材，將台灣歷史、民俗、生態等題材，轉譯台灣文化資產，並嘗試各種形式的跨域共創，打造一源多用的台漫IP創新發展。

這次在超台灣館現場也展售CCC創作集系列漫畫單行本日文版，以及台灣創作者授權日本發行的出版品、紀念品。此外，中研院數位文化中心授權日本HobbyJAPAN出版的「台北歷史地圖散步」日文版等。（編輯：林憬屏）1080428