（中央社記者江佩凌台北28日電）歌手盧廣仲出道11年5度站上小巨蛋，26日起一連嗨唱3晚，今夜火力全開改編多首經典歌，還感性向歌迷透露，周邊收益有部分捐做公益，邀粉絲透過「善的循環」一起成為更好的人。

被稱作「國民長孫」的盧廣仲，26日起一連3晚在台北小巨蛋舉行「大人中」演唱會，今夜邁入第3場演出的他火力全開，不僅把表演舞台當作體育館全場跑透透，更使出渾身解數改編多首經典歌曲，讓歌迷聽得如痴如醉。

熱愛爵士樂的盧廣仲，此次還特別找來管弦樂手助陣，以16人大編制為熟悉旋律注入新靈魂，盧廣仲還難得換上西裝，獻唱增添律動感的「別在我睡著的時候打電話給我」，展現音樂才華。

爵士樂橋段後，盧廣仲揪樂手一起踏上環狀舞台，選唱「再見勾勾」並邀全場歌迷起身跳舞，盧廣仲還直接升到半空中大秀舞技，隨後又一連帶來2首快歌「一個便當」、「口水流下來」，掀起一波高潮。

今晚二度安可時，盧廣仲換上演唱會周邊衣服登台，並向歌迷透露，過去5次在小巨蛋開唱所販售的周邊商品，都有一部分捐出去做公益。

盧廣仲表示，善良是一種選擇，盼透過「善的循環」，邀歌迷一起成為更好的人，接著帶來演唱會主題曲「大人中」，期許粉絲在努力生活同時，要記得「懂得愛人才是大人」。以溫暖又感性的喊話，為連續3天演出劃下美好句點。（編輯：張芷瑄）1080428