（中央社記者洪健倫高雄28日電）台灣編舞家林美虹旅居歐洲30多年，近日返台籌備舞作「新娘妝」並接受中央社專訪分享旅歐心路歷程，她說台灣是她的原鄉，但歐洲劇場傳統給她深厚養分，是創作的心靈故鄉。

林美虹現任奧地利林茲國家劇院舞團（TANZLIN.Z）藝術總監，曾擔任德國達爾姆國家劇院舞蹈總監，2006年獲選為德國年度藝術家，在歐洲享有極高聲譽。

出身於第一屆蘭陽舞蹈團的林美虹，15歲即赴義大利羅馬國家舞蹈學院學習舞蹈，後考進在藝術與舞蹈上享有盛名的德國福克旺藝術學院（FolkwangUniversitat der Kunste）。

林美虹表示，她在義大利受正統古典芭蕾舞訓練，是對年輕的自己在技術上的鑽研，在德國則是受到藝術與人格的養成，「古典芭蕾追求的是舞蹈技巧的極限與精準，但是福克旺學院注重的不是技巧，而是要學生思考你每一個舞蹈動作背後的意念」。

林美虹1991年在德國開始編舞生涯，勇於挑戰歐陸經典作品，包括莎士比亞的「馬克白」、「羅密歐與茱麗葉」等。林美虹說：「我從來不把自己當歐洲的外國人，我也讓自己跟他們平起平坐，用莫札特、莎士比亞來一較高下。」

林美虹也說，初踏入舞壇時，曾有意避開東方題材，「我不是要否認自己的東方背景，只是不希望太快被西方人貼上標籤，不希望他們只有在排『杜蘭朵』或是『蝴蝶夫人』等歌劇時才想到我」。

對於詮釋西方經典，林美虹認為自己比歐洲人在創作上更沒有包袱，但她也說，「我的東西絕對有東方的情感、美學與留白，同時一樣保有西方舞蹈的質感」。

在德語系國家創作，林美虹也受德國劇場文化薰陶，林美虹說：「德語系社會認為劇場不只是娛樂，更要刺激你思考、反芻，是觀眾跟創作者在思想上的切磋。而藝術家的使命，則是細微觀察生命脈動，用作品向觀眾表達主張。」

林美虹旅居歐洲30多年，被問到她對台灣與歐洲的情感，林美虹認為兩個地方都是她的家。她說：「心靈故鄉對藝術創作者很重要，我們需要可以自由創作、刺激成長的地方，台灣是我的原生父母，歐洲則是我在創作上的心靈故鄉。」（編輯：唐聲揚）1080428