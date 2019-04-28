（中央社記者洪健倫高雄28日電）旅奧地利台灣編舞家林美虹近日來台籌備舞作「新娘妝」，並接受中央社專訪，她表示「新娘妝」希望透過悲憫之情，以舞者身體為受壓迫的人發聲，告訴他們並未被世人遺忘。

現任奧地利林茲國家劇院舞團（TANZLIN.Z）藝術總監的林美虹，是出身宜蘭的編舞家，她在15歲即前往歐洲學舞，後長年於德國及奧地利舞團從事舞蹈創作，是歐洲藝術界極為重視的編舞家。

林美虹在2011年發表「新娘妝」，改編作家李昂的短篇小說「彩妝血祭」，以解嚴初期的首次二二八紀念活動為背景，講述一位受難者之妻堅忍拉拔遺腹子多年，並面對愛子內心秘密的故事。

「新娘妝」當時於德國達爾姆劇場舞團首演，結合台灣創作者游源鏗與古琴演奏家游麗玉的作曲及現場表演，發表後大受好評，並於2011年獲德國藝術界最高榮譽「浮士德獎」提名。

「新娘妝」發表多年後終於來到台灣，林美虹今天在高雄衛武營國家藝術文化中心籌備舞作，並在下午接受中央社專訪。

林美虹說，近10年前才初次讀到「彩妝血祭」，一方面受故事主軸中母親對兒子經歷的苦難與誤解感動；另一方面，年輕就離鄉的她，卻也因此才得知二二八事件，相當震撼，因此想透過創作傳達她的想法。

林美虹說，世上許多國家也都經歷相似的苦難，在創作「新娘妝」時，南斯拉夫內戰才結束不到10年，新聞中親友反目的畫面仍歷歷在目，舞團中也有西班牙舞者的家人在佛朗哥政權下失蹤，更有來自敘利亞的舞者在排練「新娘妝」時，因心繫家人而心痛地無法練舞。

「苦難就在我們身邊。」林美虹認為創作者應謙卑面對這些苦痛，也覺得自己無法僅因為閱讀了書籍，就有能力詮釋這些苦難。

林美虹想透過「新娘妝」傳達在「彩妝血祭」原著中感受到的氛圍，且透過舞蹈給予受害者憐憫與撫慰。她說「新娘妝」不論在歐洲或台灣演出，都會邀請素人參與，透過藝術行動，帶更多人關注世上受苦的人們。

林美虹表示，「我們要用我們的身體、用劇場的呈現方式，讓在世的人們都看見、聽見那些已逝與被壓迫的人的聲音，並告訴這些被壓迫的人，他們並沒有被世人遺忘」。

「新娘妝」將由奧地利林茲劇院舞團與台灣的素人群眾演員合作，於7月6日、7月7日在衛武營國家藝術文化中心演出。（編輯：張芷瑄）1080428