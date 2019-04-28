（中央社記者黃自強新加坡28日專電）新加坡今天舉辦總統盃運動舞蹈錦標賽，台灣國標舞選手表現優異，共奪4金、1銀、2銅，另獲得第4名與第6名佳績。

新加坡總統盃運動舞蹈錦標賽共有越南、馬來西亞、新加坡、台灣、菲律賓等國選手參賽。台灣有廖宇航與江宛蓁、林廷駿與陳怡安、曹博程與陳妍安、 陳宗塏與曾怡瑄等4組選手參賽。

林廷駿與陳怡安在「成人A組摩登」中獲銀牌、「WDSF世界公開成人拉丁」拿到第6名佳績。廖宇航與江宛蓁參加「成人拉丁B組」獲銅牌。

曹博程與陳妍安參加「青少年公開標準」奪金牌、「青少年2級公開拉丁組森巴」奪金牌、「青少年2級公開拉丁組恰恰」奪金牌、「青少年2級公開拉丁組倫巴」奪金牌、「青少年2級公開拉丁組捷舞」獲銅牌。

陳宗塏與曾怡瑄參加「青少年2級公開拉丁組森巴」獲第4名、「青少年2級公開拉丁組恰恰」獲第4名、「青少年2級公開拉丁組倫巴」獲第4名、「青少年2級公開拉丁組捷舞」獲第4名。

團長江宛蓁今晚在賽事結束後告訴中央社記者，台灣近年來大力推動運動舞蹈，政府也非常重視國標舞等運動舞蹈，不少年輕朋友與小朋友相繼加入國標舞行列，利用出國比賽機會培養經驗。（編輯：林憬屏）1080428