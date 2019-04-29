對現代人而言，需要久站或久坐已經是上班的常態，當下班回家時，是否常常感到腳痠、腳腫，甚至開始出現一條條蜘蛛網般凸起的紋路呢？當心，可能是靜脈曲張在作怪！靜脈曲張不只影響美觀，也是不可忽視的血管疾病，若長期忽略，有可能會演變成靜脈潰瘍，甚至是肺栓塞，危及性命。

迷思1 靜脈曲張是孕婦和中老年人的專利?

臺安醫院皮膚科主任曾德朋醫師表示，從前靜脈曲張較常見於孕婦或者中老年人，因為長期受壓和血管老化的關係。隨著現代生活型態的改變，靜脈曲張不再是他們的專利！只要是下肢部位需長時間承受壓力的人，例如需要久坐的上班族、學生、計程車和公車司機，久站的護理師、教師、空服員、售貨員，重度體力勞動的搬運工等，這些人腿部承受的壓力會比一般人更高，都是出現靜脈曲張傷害的高危險群，男性和年輕人也在其中。

另外，曾醫師指出，喜愛穿高跟鞋的人也需要注意。當你踏著高跟鞋時，身體重量將轉移到腳尖當作支點，在步行與站立時使用的是大腿肌肉並非小腿，腳踝的活動及小腿肌收縮舒張能力被限制，血液無法正常流動壓縮在小腿，時間久了，便易出現靜脈曲張。其他還有像是患有疾病（下肢創傷、血栓性靜脈疾病、血管分流術）、抽菸、體重過重、長期服用避孕藥或雌激素，以及有遺傳及家族病史（Klippel-Trenaunay syndrome、靜脈相關疾病家族病史）等，也是需要特別留意的族群。

（資料來源：UpToDate Overview and management of lower extremity chronic venous disease Authors:Patrick C Alguire, MD, FACPSherry Scovell, MD, FACS）

迷思2 靜脈曲張只會影響腿部曲線 不用太擔心!

一般人對於靜脈曲張的認知，僅停留在外觀美醜、腿部美醜的影響，事實上靜脈曲張是很容易被大家所忽略的疾病，通常都要等到有症狀或併發症後，才知道不是只有外觀的問題而已。在所有的靜脈曲張之中，下肢靜脈曲張是最常見的。患者一般女性多於男性，俗稱「浮青筋」。

臺安醫院皮膚科主任曾德朋醫師表示，當下肢靜脈系統壓力過大，導致靜脈血管內瓣膜無法關緊，進而導致血液向下回流，造成血液淤積，而累積血液的靜脈彈性降低，無法抵抗下肢變高的壓力，因此靜脈血管構造開始出現彎曲變形，會更進一步破壞靜脈裡頭的瓣膜，也就是靜脈曲張。若忽略初期症狀不管，不僅影響腿部的外觀，隨著症狀加重，漸漸可能會發生濕疹、色素沉澱、難以癒合的傷口潰瘍，甚至引起血栓靜脈炎、深部靜脈栓塞、肺栓塞或是腦中風等可能會危及生命的嚴重併發症，千萬不可忽視。

迷思3 腿部不腫不痛 可以慢慢處理

靜脈曲張症狀臨床分級可分為C0~C6期，初期（C0~C1）會開始出現淺淺的藍紫色血管紋路、小腿皮膚癢、腿部腫脹、酸痛、疲勞等症狀，但因為症狀並不明顯，沒有紅腫疼痛，所以常常被大家忽略。等到症狀進入C2階段，開始出現明顯突起腫脹、如蜘蛛網的扭曲血管後，才會驚覺自己有了靜脈曲張的問題，進而尋求治療方式。

曾醫師提醒，初期腿部微血管開始出現網狀紋路時，就應該開始使用含有醫療級MPS成分的產品來輔助治療。曾醫師表示，初期的靜脈曲張治療容易，但是越到後期，治療則會越加困難，因此更應把握治療的黃金期，及早就醫。

改善靜脈曲張 醫療級MPS成分臨床證實效果顯著

靜脈曲張有許多治療方法，曾醫師建議，若想緩減靜脈曲張症狀，可選擇含有MPS（Mucopolysaccharide polysulfate）黏多醣的外用藥物輔助治療。甚麼是MPS呢？MPS在結構上類似 Heparin （肝素），另一個名稱為類肝素（Heparionid），來自牛氣管軟骨，分子小，利於人體吸收，具有抗血栓、抗凝血、抗發炎、組織再生等效果。MPS從1949年開始，在德國開始被使用，至今69年的臨床使用經驗，證實可局部治療瘀青、血腫、靜脈曲張。在臨床實驗中，靜脈功能不全病患使用MPS治療7天時，對於壓迫感受疼痛、下肢沉重及腫脹、水腫等症狀，均有顯著降低，而使用MPS治療14天後，八成以上患者感受症狀已完全消除。

（參考資料：Eckenberger HP, Van Aubel A. Transcutaneous therapy of venous disorders and blunt traumas. Reprint: Therapeuticon 1987; 2: 133–139）

針對458位靜脈功能不全病患，使用MPS治療7天時，壓迫會感受疼痛的病患由80.1%顯著降低為2.2%; 感受下肢沉重壓迫的病患由71.2%顯著降低為3.3%; 腫脹及水腫的病患由66.4%顯著降低為2.5%。使用MPS治療14天後，84%受試者感受症狀已完全消除。

靜脈曲張很難完全根治。曾醫師表示，引發靜脈曲張的危險因子不會因為治療而消失。所以更顯得日常保養的重要性。除了多運動改善血液循環、避免久站久坐、穿醫療級彈性襪等一般常識外，選擇正確的藥物長期保養，更能有效改善靜脈曲張。