（中央社密爾瓦基28日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在東區季後賽第2輪首戰對上密爾瓦基公鹿，後衛厄文拿下全場最高26分，幫助球隊以112比90輕取公鹿，並在系列賽取得1比0領先。

兩隊打完上半場，塞爾蒂克僅以52比50小幅領先主隊公鹿，但下半場開始公鹿全隊命中率下滑，塞爾蒂克把握機會在第3節打出36分拉開兩隊差距，之後便一路保持領先優勢直到比賽結束。

全場投籃命中率高達54%的塞爾蒂克拿下勝利後，在7戰4勝制的系列賽取得1比0領先。

塞爾蒂克本場致勝功臣是厄文（Kyrie Irving），他今天貢獻26分、7籃板、11助攻，隊友霍福德（AlHorford）也繳出20分、11籃板的雙十表現，布朗（Jaylen Brown）砍下19分，海沃德（Gordon Hayward）添得13分。

公鹿今天全場投籃命中率只有34.8%，前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拿下全隊最高22分、8籃板，隊友密道頓（Khris Middleton）則繳出16分、10籃板的雙十表現。

兩隊將於30日晚間繼續在密爾瓦基進行東區季後賽次輪第2戰。（譯者：陳彥鈞）1080429