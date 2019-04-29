（中央社記者黃雅詩羅馬28日專電）感人愛情超越文化隔閡，台灣賣座電影「比悲傷更悲傷的故事」應邀參加義大利烏汀內（Udine）遠東影展，昨晚首映會後掌聲久久不息，讓初次來義參展的導演林孝謙感動不已。

林孝謙接受中央社電話專訪時表示，他跟編劇呂安弦本來很緊張，怕因為國情不同，劇情無法感動義大利觀眾，沒想到在1200人的放映廳，看到義大利觀眾哭成一團，會後策展人也特別來擁抱恭喜他們，要他們好好享受這個掌聲時刻。

第21屆義大利烏汀內遠東影展於4月26到5月4日舉行。林孝謙表示，烏汀內影展策展人在台灣金馬獎時，看到「比悲傷更悲傷的故事」，覺得非常喜歡，因此邀請他帶影片來義大利參展。

「比悲傷更悲傷的故事」27日晚間舉行歐洲首映會，林孝謙說，滿特別的一點是，看完影片哭慘了的觀眾竟然多數是男性，義大利男性不但不怕因為浪漫愛情戲而哭，反而會主動告訴林孝謙，他們邊看戲邊流了多少眼淚，讓他覺得義大利男人果然很浪漫。

義大利觀眾的熱情也讓他印象深刻。林孝謙說，有些觀眾事前印出巨幅劇照給他簽名，但最驚喜的是，有一位義大利觀眾，帶來了他先前作品「街角小王子」的DVD，還與他討論兩片劇情手法的不同，讓他很訝異在義大利也能遇到影迷。

林孝謙表示，這次參展除了個人收穫滿滿，也很高興能讓更多國際電影人認識台灣文化，以及優秀的台灣演員。

林孝謙舉例，「比悲傷更悲傷的故事」劇照，這次被選為影展大會的場刊封面，所有到烏汀內的電影人都能看到男主角劉以豪，首映會結束，也有不少觀眾向他提到，很喜歡片中A-Lin的音樂。

韓星全度妍今年獲頒烏汀內遠東影展「終身成就獎」，林孝謙說，在出席酒會各項活動時，他也有機會跟全度妍、韓星鄭雨盛聊天，全度妍雖貴為坎城影后，但一點架子也沒有，鄭雨盛則因為跟台灣導演合作過，還以中文向他們說「加油」，他希望未來有機會也能與韓星合作。（編輯：周永捷）1080428