（中央社加州奧克蘭28日綜合外電報導）美國職籃NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）今天攻下35分，助尋求衛冕的金州勇士在主場以104比100擊敗休士頓火箭，拿下西區準決賽第一戰。

杜蘭特在比賽最後5分35秒挹注9分，而隊友柯瑞（Stephen Curry）終場前25.9秒命中關鍵三分，奠定勝基。

柯瑞和湯普森（Klay Thompson）儘管右腳踝受傷，兩人今天仍各貢獻18分和13分。伊古達拉（AndreIguodala）和葛林（Draymond Green）各添14分。

火箭方面，哈登（James Harden）拿下全隊最高35分，但全場28投9中，三分球16投僅4中，罰球14投13中。高登（Eric Gordon）得27分；保羅（Chris Paul）17分。全隊投籃命中率僅41.9%，三分球命中率29.8%。

杜蘭特說：「我們就是迫使他們必須做出一些高難度的出手。我認為我們的防守是贏得這場球的關鍵。」

西區頭號種子勇士和第4種子火箭預定30日晚間繼續在奧克蘭打7戰4勝制系列賽第2戰。

杜蘭特談到個人表現時說：「就是取得更多機會。我們必須每次對戰都獲勝。我們會在星期二（第2戰）繼續專注拚勝。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1080429