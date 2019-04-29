（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）紐約中央公園「夏日舞台」音樂祭台灣之夜預定8月3日登場，今年陣容包括萬芳、Tizzy Bac主唱陳惠婷及原住民歌手阿爆，唱腔與曲風各異，展現台灣音樂多元風貌。

「夏日舞台」（SummerStage）是紐約市規模最大的夏季免費音樂節，素以曲風多元及指標性音樂人受邀演出聞名。台灣是亞洲首個取得官方邀請函的國家，前3年「台灣之夜」（Taiwanese Waves）主打獨立音樂，頗受年輕族群喜愛。

主辦單位日前公布，第4屆「台灣之夜」將於8月3日晚間6時在紐約中央公園蘭姆西運動場（RumseyPlayfield）開唱。

根據演唱陣容簡介，今年著重女性唱將，有音色帶有劇場感又充滿療癒能量的萬芳、將日常牢騷或生命不可承受之重唱得雲淡風輕的Tizzy Bac主唱陳惠婷、巧妙混合排灣族語及靈魂樂並唱出獨特幽默感的阿爆（別名張靜雯）。

台灣新生代爵士女伶9m88也將登台演唱，展現自在把玩當代與復古、東方與西方元素的唱功。

主辦單位指出，每次選定「台灣之夜」演唱陣容前，都希望涵蓋不同性別、群體、語種或樂風，讓世界聽見台灣多元且富饒的文化原力。今年4位女聲中剛柔並濟，期望滿足渴望更多驚喜的聽眾。

「夏日舞台」有30多年歷史，今年從6月一路唱到9月底，預計有200組藝人登台。第4屆「台灣之夜」演唱陣容完全由女性組成，呼應「夏日舞台」由女性主導，並強調多元與包容的背景。

「台灣之夜」曾邀請張懸（本名焦安溥）、旺福、滅火器樂團、金曲獎最佳單曲製作人林生祥領軍的生祥樂隊等音樂人登台，由於免費入場，台灣音樂又深植遊子人心，這項活動近年已成紐約僑界夏日盛事之一。（編輯：高照芬）1080429