（中央社紐約28日綜合外電報導）消息人士表示，美國監管當局去年發現波音737 MAX客機的防失速系統有問題，曾考慮停飛部分737 MAX客機，但最終沒這麼做。相關系統問題如今疑為導致近期兩起致命空難的主因。

法新社報導，印尼獅子航空（Lion Air）和衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）去年10月和今年3月相繼發生墜機事故，調查人員將矛頭鎖定失事客機的「操控特性增益系統」（MCAS）防失速系統。

消息人士說，美國聯邦航空總署（FAA）檢查員去年發現波音（Boeing）將提醒駕駛艙人員的MCAS故障警示燈預設為關閉狀態。

這名消息人士還說，這些檢查員負責監督旗下擁有最多架737 MAX客機的西南航空公司（SouthwestAirlines）。西南航空當時擁有由34架波音737 MAX客機組成的機隊。

西南航空發言人說，在獅航發生空難造成機上189人全數罹難前，波音讓「所有MAX系列客機的（警示燈）顯示皆可運作」，無論駕駛艙人員是否曉得它們處於開啟或關閉狀態。

她說，波音在獅航空難發生後才告訴西南航空，「除非明確設定為開啟，否則警示燈預設為關閉」。

檢查員當時發現波音選擇將故障警示燈列為非必須的可選配項目，啟動要額外付錢，並將警示燈預設為關閉，交機給西南航空時也隻字未提。

消息人士說，檢查員曾考慮建議暫時停飛737 MAX客機，以便研究駕駛這款客機的機師是否需要為此接受額外訓練。

消息人士說，他們最後決定不了了之，也沒將討論細節呈報給FAA高階官員。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1080429