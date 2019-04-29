（中央社記者吳家豪台北29日電）權值電子股台積電、大立光今天震盪下跌，拖累台股加權指數今天開高走低，盤中下探10905.78點，金融股相對有撐，盤面焦點以陸股連動ETF為主。

至11時10分左右，台股加權指數來到10936.13點，下跌16.34點，跌幅0.15%，成交值新台幣713.35億元，預估量能約1300億元。

上週五外資由買轉賣的台積電今天沿平盤260元整理，跌0.38%，報259元；鴻海董事長郭台銘宣布參選總統，影響鴻海股價近期震盪，今天小漲0.69%，報88元；近期股價高檔震盪的大立光盤中最低來到4590元，跌幅超過2%。

二線光學鏡頭廠玉晶光4月中旬創下高點後，股價一度弱勢，今天反彈上漲1.29%，來到393.5元。

散熱族群超眾早盤震盪走高，漲幅擴大到3%以上，最高來到172元，股價重回5日線之上，隨即翻黑下探157元，跌幅4.8%；雙鴻也開高走低，一度下探126.5元，跌幅近5%。

中國大陸A股上週大跌後，今天滬深兩市開盤分別微幅上漲與下跌，陸股連動的ETF（指數股票型基金）交易熱絡，元大滬深300正2、富邦VIX成交量分別超過15.46萬張、6.27萬張。（編輯：楊玫寧）1080429