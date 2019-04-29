（中央社記者汪淑芬台北29日電）根據交通部最新完成的「電子票證大數據觀察旅運轉乘」調查報告，104年至106年轉乘人數，軌道運輸轉乘平均年增率5.4%，高於汽車客運的3.5%，其中以高雄市成長表現最亮眼。

交通部統計，各縣市軌道運輸的電子票證轉乘量，隨搭乘人數同步增加，104年為1.1億人次，106年增至1.2億人次，平均年增率5.4%，高於汽車客運的3.5%。

6都中的電子票證轉乘人數，以台北市6474萬人次及新北市3327萬人次最多，桃園市及高雄市居次，分別為775萬人次及700萬人次。

不過，從電子票證轉乘人數成長率來看，104至106年，6都中雙北最低，新北市為2.6%，台北市只有0.5%，其他4都平均年增率都是2位數。

其中高雄市受惠於高捷全線多卡通、輕軌陸續通車，及106年底實施冬季大眾運輸免費搭乘措施，平均年增率達75.5%最亮眼。台中市及台南市也逾6成，分別為68.4%及66.9%，桃園市為17.6%。

6都以外縣市電子票證轉乘人數，也從104年341萬人次，增加為106年444萬人次。

另調查發現，若將全台逾400個軌道運輸車站轉乘次數歸戶，進行站點轉乘比較，106年各類軌道運輸轉乘熱點，除高雄捷運以「高雄車站」為最大轉乘熱點，其餘均為「台北車站」，轉乘人次占比都超過一成，顯示「台北車站」為綜整汽車客運、台鐵、高鐵、北捷與機場捷運四鐵匯集的複合式轉運中心，扮演重要轉乘樞紐服務角色。

交通部說，這項調查以悠遊卡及一卡通為研究標的，主因這兩種電子票證較多使用於公共運輸，且流通卡數占整體電子票證數比重達80%。

調查內容為刷卡搭乘台鐵、高鐵、捷運（台北捷運、高雄捷運、桃園機場捷運），及汽車客運（市區客運、國道客運、一般公路客運）等公共運輸，累積超過60億筆資料。藉由卡號資料的串聯銜接出民眾的旅運行為，同時以台鐵、高鐵及捷運3類軌道運輸站點所在歸戶觀察各縣市發展，檢視民眾行為需求模式。

交通部希望透過量化資訊有效掌握交通營運概況，達到跨運具無縫接軌目標。（編輯：陳惠珍）1080429