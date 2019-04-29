台南市南區28日晚間6時許發生一起離奇傷害案，一名張姓女子突然拉扯一名8歲女童的頭髮，並戳女童額頭，女童當場嚇得大哭，女童母親見狀立刻上前理論，張姓女子竟說女童會放電，才出手制止。女童家長指控該名張姓女子涉嫌傷害，警方受理報案調查，南檢檢察官要求警方將該名張姓女子送醫院進行精神鑑定。

臉書台南爆料公社一則貼文指出，台南市南區發生的奇怪事件，「剛剛莫名其妙強拉我姪女的頭髮，說我的姪女會放電」、「如果有住在那附近的大人，有帶小孩子出去要顧好，這個女人是那邊的問題人物，目前所有事情已走法律途徑。」



南市警第六分局獲報後派員警到場了解，據報案人稱，被害8歲女童跟媽媽騎機車外出購物，一名陌生女子突然拉扯坐在機車上的8歲女童頭髮，還戳女童額頭，口中並碎念「小孩會放電、傳電」等奇怪言論。女童當場被這突如其來的行為嚇得大哭，女童母親見狀立刻上前與張女理論，張女說女童身上會「放電」，所以才伸手制止。

經警方了解，涉案的張姓女子並不認識被害女童，女童母親對張女提出傷害罪告訴，警方依規定受理偵辦，請衛生局公衛護理師到場，對涉案張女精神狀況進行初步檢視，初步檢視結果，張女並不符強制就醫條件。

警方指出，張女並無精神科就診紀錄，經請示檢方，檢方為求慎重起見，案發當日深夜將張女送醫院進行精神鑑定，伺結果再決定是否將涉案張女強制送醫。