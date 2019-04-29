（中央社記者鍾榮峰台北29日電）資策會產業情報研究所（MIC）調查顯示，60%玩家看過遊戲實況；其中24歲以下玩家曾觀看遊戲實況比率將近80%，熱門遊戲實況主已成為遊戲領域的網紅。

資策會產業情報研究所進行數位遊戲玩家調查，發現有6成玩家曾觀看遊戲實況，其中男性比率（69.1%）高於女性（50.5%）。

經常被玩家使用的觀看平台，前5名依序是Youtube（80.5%）、Twitch（22.5%）、麥卡貝（17.9%）、LIVEhouse.in（16.6%）與鬥魚（14.5%）。

資策會產業情報研究所產業分析師林忻祐表示，24歲以下玩家曾觀看遊戲實況比率將近80%，其中50%玩家在觀看過程中會進行消費行為，顯示年輕世代，習慣透過圖像、影音創作與同儕互動，熱門遊戲實況主已成為遊戲領域的網紅。

MIC調查並顯示，觀看遊戲實況的玩家中，有52.5%玩家產生互動行為，多數採用訂閱平台（32.1%）、其次是追蹤直播主社群帳號（30.5%），互動過程中約有10%玩家會產生消費行為。

再觀察直播主對觀看玩家的影響力，有14.6%的玩家曾打賞直播主，以45歲到49歲玩家打賞比率最高（18.8%）；12.9%玩家會購買直播主代言的產品，其中女性（16.2%）購買產品的比率明顯高於男性（10.4%）；30歲到34歲的玩家，是所有年齡層購買產品比率最高族群（20%）。

林忻祐指出，提供娛樂休閒的遊戲實況直播，延伸的消費服務商機潛力越來越高，隨著直播主對觀看玩家影響力愈來愈大，遊戲實況直播平台經濟，已成為數位遊戲產業的重要發展環節。

進一步分析玩家的收看頻率，調查顯示每個月少於3次的比率最高（33.2%），其次為每週看1次到3次（21.2%），而每日觀看的比率約5.7%，其中又以25歲到29歲玩家的每日觀看比率最高（9%）。

林忻祐表示，24歲以下玩家經由遊戲實況主而取得資訊的管道比率高達30%，19歲以下玩家的比率更高達42.6%，相較起來30歲以上玩家比率僅約10%，顯示不同世代的使用習慣，已經產生明顯的差異，遊戲實況直播主的資訊傳遞，已經成為年輕族群的資訊獲取重要來源。

MIC這次調查期間為2018年10月1日到5日，有效樣本數1068份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。（編輯：蘇志宗）1080429