（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國旅遊公司通濟隆集團今天表示，英國脫離歐洲聯盟（EU）時程一延再延，導致英國人對提早預定假期卻步，度假地點也傾向往歐盟以外地區尋找。

全球歷史最悠久的旅遊公司通濟隆集團（ThomasCook Group Plc）報告說，英國人現在傾向到非歐盟國家度假，土耳其與突尼西亞等國是最大受益者。 這幾年土耳其與突尼西亞安全狀況不佳導致遊客預定量大減，但近來已見回升。

英國原定3月29日離開歐盟，但因議員不同意首相梅伊（Theresa May）脫歐方案的條件，國會陷入僵局，脫歐時程也跟著延後。現在布魯塞爾已同意10月31日為最新期限。

通濟隆集團表示：「英國脫歐的方式和時間仍不確定，顯然導致許多人延後決定暑期度假的時間與地點。」

但通濟隆訪問的英國人中，大部分比去年還希望到國外度假，達3422人。1/4受訪者把外國度假支出排在預定開銷的前幾名，優先順序比2018年高，僅8%受訪者排在較低順位。

通濟隆集團遊程承攬主管華格特（Will Waggott）表示：「或許從政治觀點來看，英國人處於很特殊的時代，但我們到海外度假的渴望顯而易見。」

通濟隆表示，公司目前在英國售出的今夏套裝行程有4成8是前往非歐盟國家，較去年同期增加10%。

英國人最喜歡的度假地仍是西班牙，但希臘原本的亞軍位置，現已被土耳其取而代之。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080429