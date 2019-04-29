為紓解尖峰時段旅運需求，台鐵宣布， 5 月 2 日起全面開放普悠瑪號、太魯閣號等新自強號，每列次販售 120 張無座票，不過卻引發民眾及學者對安全性的疑慮。台鐵今（ 29 ）日回應，列車有經過載重測試，也會嚴格控制無座票數量，確保民眾乘車安全無虞。

台鐵全面開賣新自強號無座票，引發民眾及學者對安全性的疑慮，質疑當初新自強號以安全為由不販售無座票，現在反而為了增加運能解禁？對此台鐵公開普悠瑪載重測試報告，於宜蘭線全載重加上 120 人站票量測試，在傾斜系統測試、軔機性能、彎道行駛、車速及加速度測試等結果均合格，確認安全無虞。

台鐵運務處營業科科長王文謙表示，普悠瑪號、太魯閣號平日搭乘率約 5 成，假日約 8 成，部分尖峰時段還是會有一位難求的情況，為此於 5 月 2 日起販售新自強號無座票，民眾可於乘車當日至台鐵各車站售票窗口購票，並持指定班次無座票搭車。以目前新自強號一日共 55 列次往返花東計算，約可增加 6,000 人運量。

王文謙說明，開放無座票是希望增加民眾乘車便利性，讓有迫切乘車需求的民眾有車可搭。至於有網友認為，新自強號沒賣無座票，是搭車環境「最後一塊淨土」，未來舒適度恐大幅下降，王文謙說，無座票每班次限量 120 張，希望在便利性與舒適度取得平衡。

王文謙呼籲，旅客仍應持當日當次無座票乘車，凡未持當日當次車票或持用電子票證、定期票乘車者，仍依規定重新補票並加收 50％ 票價。其它退、換票等事宜，依台鐵局旅客運送契約辦理。