（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）屏東滿州鄉里德社區以灰面鵟鷹保育、欖仁溪深度導覽，以及雨來菇與愛玉的在地特產，引發民眾對生態旅遊共鳴，獲環保署通過環境教育場域認證，是屏東首座獲認證社區，今天掛牌。

里德社區環教場域今天在滿州鄉鄉長余增春、墾丁國家公園管理處長李登志、環保局長顏幸苑、高雄師範大學教授及社區理事長等人見證下正式掛牌，是第8個縣內獲認證場域，首座獲認證社區。

環保局表示，里德社區自民國101年起在墾丁國家公園管理處及屏東科技大學協助下著手發展生態旅遊，並逐漸轉型為生態旅遊解說團隊，至106年由墾管處委託高師大團隊進駐，目前社區共有19名導覽員，其中10人已取得環教人員證書。

環保局指出，以里德社區的「慢遊欖仁溪」深度生態導覽、「鷹揚里德」灰面鵟鷹賞鷹及環境保育體驗活動最受歡迎，搭配地方產業恆春半島特產「情人的眼淚」雨來菇及野生愛玉大果藤榕、自然景觀等資源連結，引起民眾對環境、生命的連結與共鳴。

屏東8處環教場域：里德社區、雙流自然教育中心、海生館、恆春生態農場、墾丁國家公園、大鵬灣國家風景區濕地公園、六堆客家文化園區、光采濕地再生能源教育示範園區。（編輯：陳俊碩）1080429