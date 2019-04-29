（中央社記者陳偉婷台北29日電）國際麻疹疫情頻傳，台灣市面自費麻疹疫苗供貨吃緊。疾管署副署長羅一鈞今天表示，將陸續調度5萬劑公費MMR疫苗供自費使用。有頻繁出國且在1981年後出生者，可評估接種。

衛生福利部疾病管制署下午發布新聞稿指出，根據藥廠提供資料，4月份2家藥廠合計已供應國內179家醫療院所至少1萬7700劑自費麻疹腮腺炎德國麻疹混合（MMR）疫苗。默沙東（MSD）藥廠上週疫苗存量約4000劑已陸續出貨，本週庫存將用罄，葛蘭素史克（GSK）藥廠疫苗剩餘量約9000劑。

羅一鈞表示，因應國際麻疹疫情升溫，國內民眾自費接種需求增加，疾管署已與藥廠協調完成，啟動疫苗調度機制，自本週起至7月將陸續調度5萬劑公費MMR疫苗，庫存供應接種量提高到5.9萬劑。

羅一鈞說，兩家公司也已向原廠緊急追貨，MSD訂於7月進口3萬劑，另也爭取額外的緊急應變劑量；GSK已獲得原廠同意緊急調貨因應國內疫情防治需求，進口時間則加速協調中。

目前國內幼童常規接種的公費MMR疫苗還有30萬劑，羅一鈞說，庫存充足，本次疫苗調度不影響公費接種，且等藥廠疫苗到貨，將還給疾管署5萬劑。

羅一鈞提醒，民眾應按時帶家中嬰幼兒完成接種，以獲得保護力，並建議常出國、出生年在1981年以後者可評估是否自費接種疫苗。

民眾如有自費MMR疫苗接種需求，可至疾管署全球資訊網查詢提供自費疫苗的院所名單（網址：https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/0jnFJg2m6OutO4gSMVZz8Q）。（編輯：管中維）1080429